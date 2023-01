Que horas começa o BBB 23: programa passa de domingo a domingo

Reality show começa no dia 16 de janeiro e ficará cerca de 3 meses no ar.

Um dos momentos mais aguardados do ano chegou: a estreia do BBB 23! Depois de muita espera, uma nova temporada começa no dia 16 de janeiro, trazendo novos participantes, intrigas, fofocas, possíveis romances e muito mais. Para preparar a agenda para acompanhar a nova edição, é bom conferir a agenda do programa e horários.

Que horas começa o BBB 23 todos os dias?

O BBB 23 irá começar após a novela Travessia de segunda a sábado e depois do Fantástico aos domingos. Por isso, durante a semana e aos sábados, o reality show irá ter início na faixa das 22h00. Geralmente, os filmes e programas exibidos depois da novela de Gloria Perez começam às 22h25. Já de domingo, o programa irá ao ar mais tarde, na faixa das 23h00.

Durante seus três meses de transmissão, o BBB acaba alterando a programação noturna do canal, por isso, sessões como a Tela Quente, Corujão e programas como o Jornal da Globo passam a começar mais tarde. Além disso, dias de conteúdo ao vivo, como provas, podem acabar depois do previsto.

Em cada dia da semana, o reality show ganha um tempo diferente na programação. Por exemplo, segundas-feiras, que contam com jogos da discórdia, terças-feiras, que são de eliminações, e quintas-feiras de prova do líder são programas maiores, já edições de quarta ou sexta, não costumam ser muito compridas por ter pouco ou quase nenhuma situação ao vivo.

Por isso, é importante ficar de olho na programação diária do reality show. A TV Globo publica em seu site o início e término de todas as atrações da programação.

Programação semanal

Se nada mudar, o reality show continuará com a dinâmica que já se tornou padrão na programação diária do canal. A novidade desta temporada é o quadro da ilustradora Rafaella Tuma, que repercutirá momentos e memes da casa em animações. O dia deste novo quadro ainda não foi revelado.

Segundas-feiras: jogo da discórdia e resumo da semana

Terças-feiras: CAT BBB, quadro o Brasil tá Vendo e eliminação da semana

Quartas-feiras: resumo do pós eliminação, Big Terapia e festa do líder

Quintas-feiras: prova do líder e separação de vip e xepa

Sextas-feiras: pode ter prova do anjo e festa (a programação varia semanalmente)

Sábados: pode ter prova do anjo e festa

Domingos: almoço do anjo, formação de paredão e prova bate e volta

O CAT BBB e o Big Terapia são dois populares quadros do programa:

Poder semanal - Temporada terá novidade da carta coringa

Algo que será marcante em todas as semanas desta temporada será o poder coringa. A novidade será uma espécie de "card do poder" que dará vantagem aos participantes BBB ao longo do jogo.

Semanalmente, a conquista desta carta será realizada como em um leilão. Antes das compras da comida com as estalecas, aparecerá para os competidores uma jogada ou benefício disponível. Cada brother definirá no confessionário quantas estalecas a disposto a pagar pelo prêmio. No final dos lances, será revelado os valores de cada um e alguém ganha a vantagem.

Outra novidade da temporada será a central de controle no quarto do líder. Antes, quem ganhava a disputa pela liderança da casa conseguia ver os brothers pelas câmeras, mas sem som. No entanto, agora ele poderá escutar o que todos estão dizendo pela casa, descobrir o total de votos que recebeu e terá até a chance de despertar os brothers da casa na hora que quiser.

A dificuldade é que será necessário ter estratégia para utilizar todas essas vantagens, pois as funções terão limite de acesso.

