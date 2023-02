Horário do Big Fone será no período da noite, durante programa ao vivo do BBB 23: confira detalhes - Foto: Reprodução/Globo

Horário do Big Fone hoje no BBB: 2 serão indicados ao paredão

Neste sábado (4), o BBB 23 terá uma das dinâmicas mais importantes da temporada até agora, o temido telefonema que enviará dois participantes para a berlinda da edição. Saber o horário do Big Fone será de suma importância para não perder o momento. O acontecimento será no período da noite e transmitido ao vivo na TV Globo e também nas câmeras exclusivas do Pay Per View para quem preferir ficar de olho no telefone por um ângulo diferente.

Qual o horário do Big Fone nesse sábado?

O Big Fone vai tocar no final do programa de hoje do BBB 23, que vai começar às 22h25 e terminar às 23h15, de acordo com a programação oficial da TV Globo.

Como o apresentador Tadeu Schmidt se referiu ao final do programa quando citou o horário do Big Fone no programa de sexta (3), é provável que ele toque apenas depois das 23h00.

Quem atender indicará dois colegas para o terceiro paredão do BBB 23. Gustavo é líder e por isso imune, então ele não pode ser escolhido. Já os demais, todos correm perigo.

No entanto, apenas um dos escolhidos realmente ficará na berlinda. Quando a votação do terceiro paredão acontecer, a dona do poder curinga - que esta semana é Paula - terá a chance de salvar alguém.

O participante que permanecer no paredão, ou seja, não for salvo por Paula, terá a oportunidade contra golpear, mas não poderá escolher quem atendeu o Big Fone e lhe mandou para a berlinda e nem a dona do poder curinga. As regras da dinâmica já foram explicadas por Tadeu ao público.

Quando surgiu o Big Fone no Big Brother Brasil

O temido Big Fone foi introduzido na edição de 2008. Bianca atendeu e foi parar no paredão da semana, que competiu contra outros dois colegas.

No ano seguinte, o telefonema foi um dos mais marcantes da história do programa. Max atendeu e recebeu uma missão: ele estava no paredão, mas se conseguisse convercer três brothers a votarem no mesmo participante que ele - sem revelar que esta era a tarefa do Big Fone - ele estaria salvo da berlinda.

Depois, o telefone tocou diversas vezes no programa, como em 2011, quando Maria, Daniel e Rodrigão receberam ligações. Em 2012, tocou 5 vezes, sendo atendido por Laisa, Renata, Jonas, Kelly e Fael.

O Big Fone novamente apareceu no BBB 13, em que Marcello, Elieser e André atenderam. Após alguns anos de pausa, a dinãmica retornou em 2018, com duas ligações: Lucas indicando a família Lima ao paredão e Kaysar e ganhando uma vaga na final.

Em 2021, a dinâmica aconteceu algumas vezes. Arcrebiano atendeu em três ocasiões, Gilberto, Carla Diaz, Thaís e Lumena atenderam uma vez cada um. Em 2022, Brunna Gonçalves e Jade Picon atenderam.

Programação - Quando será a 3ª formação de paredão

O terceiro paredão será formado amanhã, domingo (5), a partir das 23h10. A programação da emissora aponta que o reality show começa depois do Fantástico e fica no ar por 1 hora e meia, terminando apenas 00h40.

Gustavo poderá fazer sua indicação por ser o líder, o anjo não será autoimune, a casa vai indicar apenas uma pessoa esta semana e o indicado ao paredão pelo Big Fone poderá contra golpear. No final, será realizada a prova bate e volta para definir quem vai escapar do terceiro paredão.

Próximos dias no BBB 23

Hoje, sábado (4): prova do anjo e Big Fone

Amanhã, domingo (5): almoço do anjo, fim do castigo do monstro, formação do 3º paredão e prova bate e volta

Segunda-feira (6): jogo da discórdia

Terça-feira (7): eliminação do 3º paredão

Quarta-feira (8): festa do líder Gustavo

Quinta-feira (9): dia em que há prova do líder e assim começa novo ciclo no programa

