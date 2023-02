Quem sai do BBB 23 hoje? Parcial do UOL aponta eliminado no 6º paredão

Quem sai do BBB 23 hoje? Parcial do UOL aponta eliminado no 6º paredão

Domitila Barros, Fred Nicácio e Gustavo estão no sexto paredão do reality show, e o público vai descobrir quem sai do BBB 23 na noite deste sábado, 25. Um deles lidera a parcial da enquete UOL e pode deixar a casa mais vigiada do Brasil em mais uma berlinda.

Quem sai do BBB 23 é Gustavo

Gustavo pode ser o eliminado do sexto paredão do BBB 23, de acordo o resultado da enquete UOL às 12h50 de hoje. O caubói se mantém em primeiro lugar, com 35,17% dos votos. Até agora, a pesquisa soma mais de 317 mil votos. Desde que a votação foi aberta, a porcentagem do empresário variou pouco e ele se manteve na liderança nas últimas horas.

Em segundo lugar está Fred Nicácio, com 35,17% dos votos. Domitila segue na terceira posição, com 22,69% de rejeição do público. Na sexta-feira, o médico e a ativista social trocaram de lugar na votação, já que anteriormente Nicácio estava em último lugar.

O cenário é diferente na enquete do DCI. Quem sai do BBB 23 para os leitores do portal é Fred Nicácio, que soma 49,5% dos votos, enquanto Gustavo está em segundo lugar com 40,8%. A terceira posição fica com Domitila, que soma 9,6%.

As enquetes do UOL e DCI não possuem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação e são usadas apenas para consultar a opinião do público.

Como votar no Gshow?

A votação no Gshow segue aberta até a noite deste sábado. O apresentador Tadeu Schmidt encerra a contagem de votos minutos antes de anunciar o nome do eliminado da vez. Participar é bastante fácil:

Passo 1: acesse o Gshow ou, se preferir, baixe o aplicativo para iOS ou Android disponível para dispositivos móveis;

Passo 2: clique na enquete 'quem você quer eliminar do BBB 23?' na página inicial.

Passo 3: antes de prosseguir, o sistema irá pedir que você faça login na conta Globo.com ou crie um novo cadastro caso essa seja sua primeira vez participando da votação;

Se já for cadastrado, apenas insira seu e-mail e senha. Caso contrário, informe os dados solicitados pelo sistema como nome completo, data de nascimento e cidade de residência.

Passo 4: depois de realizar o login ou cadastro, vote em quem sai do BBB 23. Retorne para a enquete e clique no nome do brother que você deseja ver fora da competição;

Passo 5: é necessário fazer uma validação de segurança antes de confirmar o voto. Clique em 'sou humano' e guarde o sistema computar o voto. Para participar de novo, basta clicar em 'votar novamente' e repetir as etapas acima.

Quem já saiu do BBB 23?

Seis brothers já deixaram a casa mais vigiada do Brasil e um deles desistiu da competição.

1º paredão: Marília foi a primeira a sair do BBB 23, com 52,70% dos votos. Ela disputou a permanência na casa contra Fred Nicácio;

2º paredão: Gabriel deixou o confinamento, após uma passagem polêmica na casa, com 53,3% dos votos em uma paredão contra Cezar e Domitila.

3º paredão: Tina saiu da casa mais vigiada do Brasil com 54,12% dos votos no terceiro paredão contra Cezar e Gabriel Santana.

4º paredão: Paula foi quem saiu do BBB 23 na terceira semana com 72,4% dos votos ao perder a disputa contra Amanda, Mc Guimê e Bruno.

5º paredão: Cristian foi eliminado com 48,32% dos votos em um paredão contra Fred e Ricardo, que seguem no jogo.

Desistência: Bruno apertou o botão e deixou o confinamento na quinta semana do programa. O atendente de farmácia disse que não estava conseguindo ser ele mesmo no jogo e afirmou estar com saudades da família.

Continuam no BBB 23 Aline Wirley, Bruna Griphao, Cara de Sapato, Fred, Domitila Barros, Fred Nicácio, Gabriel Santana, Key Alve, Marvvila, Mc Guimê, Amanda, Cezar, Gustavo, Larissa, Ricardo e Sarah Aline.