Quem sai do BBB 23: parcial da votação Bruna, Sara ou Aline

A reta final do Big Brother Brasil está 2023 está a todo vapor e mais um participante se despede do confinamento amanhã, 16 de abril. Quem sai do BBB no domingo? O décimo quinto paredão conta com Sarah Aline, Bruna Griphao e Aline Wirley e as parciais já indicam o possível resultado.

Parcial UOL enquete BBB 23

Na enquete do UOL sobre quem sai do BBB 23, Bruna lidera a votação com 72,38% dos votos. Sarah tem 23,83% e Aline 3,79% dos mais de 51 mil votos computados na votação do décimo quinto paredão.

Veja a evolução dos votos:

10h00

Bruna Griphao: 72,38%

Sarah Aline: 23,83%

Aline Wirley: 3,79%

08h00

Bruna Griphao: 71,62%

Sarah Aline: 24,75%

Aline Wirley: 3,63%

01h00

Sarah Aline: 50,20%

Bruna Griphao: 45,10%

Aline Wirley: 4,70%

A votação do DCI está no ar e você já pode opinar sobre quem sai do BBB 23 no domingo. Com a enquete você consegue acompanhar em tempo real as porcentagens das sisters emparedadas. VOTE!

Votalhada BBB 23

Na análise mais recente divulgada pelo Votalhada, site especializado em realities shows, Bruna Griphao é apontada como a eliminada da vez. Os dados compilados sobre quem sai do BBB 23 das 08h30 mostram a sister na frente com folga.

Foram analisados as enquetes de 15 sites que somaram mais de 900 mil votos, incluindo o DCI, UOL, O Fuxico, Jovem Pan, Diário do Nordeste, entre outros. Bruna aparece com 66,27% da rejeição. Sarah Aline tem 30,73% dos votos e Aline vem em último com apenas 3%.

Na análise do Twitter, a rejeição de Bruna também é destaque. Dos mais de 340 mil votos computados de 22 perfis populares da rede social, como os jornalista Chico Barney e Dantas, o portal Choquei e o canal Web TV Brasileira, entre outros, Bruna é líder com 64,14%. Sarah está em segundo com 31,33% e Aline fica em terceiro com 4,54%.

Sites

Bruna Griphao: 66,27%

Sarah Aline: 30,73%

Aline Wirley: 3%

Twitter

Bruna Griphao: 64,14%

Sarah Aline: 31,33%

Aline Wirley: 4,54%

Gshow votação BBB 23

A votação do Gshow é a única oficial do programa e fica no ar até o programa ao vivo de eliminação. Para ajudar a tirar aquele participante que você quer ver fora da casa e ajudar os seus favoritos, é necessário ter uma conta no site. Vamos te ensinar o passo a passo!

1 - Acesse o site do Gshow (https://gshow.globo.com/) e acesse o menu da lateral esquerda para encontrar a opção "acesse sua conta ou cadastre-se de graça";

2 - Ao ser redirecionado para um formulário, você informará nome completo, data de nascimento, e-mail válido e a senha que vai usar no site. Finalize o cadastro e já terá sua conta no Gshow;

3 - Agora vá nesse mesmo menu da lateral esquerda e clique em "BBB 23". Você pode ser redirecionado para a página oficial do reality show direto com o link https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

4 - Clique na enquete BBB 23 do 15º paredão e vote na participante que deseja eliminar. Passe pela verificação de robôs com a caixinha "sou humano" e aguarde a confirmação do seu voto.

Leia também - Veja a porcentagem do ranking de rejeição do BBB 2023