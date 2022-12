Que horas começa o Especial Roberto Carlos hoje e como assistir online em 2022

O Especial Roberto Carlos: Como é grande o meu amor por você vai ser exibido nesta sexta-feira, 23 de dezembro, na programação da TV Globo. A atração vai começar logo após a novela Travessia e os fãs também poderão assistir ao show online.

Que horas começa o Especial Roberto Carlos hoje?

O Especial Roberto Carlos de 2022 vai começar às 22h25 na TV Globo hoje, sexta-feira (23), logo após a exibição da novela Travessia. A apresentação terá no total 1 hora e 25 minutos e está prevista para acabar às 23h50, de acordo com a programação oficial da emissora.

O show traz os grandes sucessos do Rei, como também uma homenagem ao camarada Erasmo Carlos, que morreu em novembro de 2o22.

Mas além dos clássicos, o show trará novidades e convidados de diversos estilos musicais. A dupla Maiara e Maraisa estiveram no palco durante a gravação do especial Roberto Carlos para soltar a voz durante as canções Medo Bobo e Eu Te amo, Te amo, Te amo.

O grupo Raça Negra também marcou presença e cantou O Portão, além da clássica É Tarde Demais. Já a convidada Lucy Alves cantou com o rei De Volta Pro Meu Aconchego e Como Vai Você.

Além destas canções, também marcaram presença as faixas Emoções, Como é Grande o Meu Amor por Você e Além do Horizonte.

No final de outubro foi anunciado pela Globo que Maria Bethânia participaria do especial Roberto Carlos deste ano, mas depois a cantora acabou não gravando. Não foi revelado o motivo.

Roberto Carlos homenageou Erasmo Carlos no especial?

O Especial de Roberto Carlos na Globo foi gravado uma semana após a morte de Erasmo, que será homenageado no show.

De acordo com O Extra, em determinada parte da apresentação será exibida uma mensagem de Erasmo Carlos para Roberto, que exaltava a amizade dos dois além dessa vida. "É um privilégio ter a sua amizade. Queria te dizer que, nas próximas encarnações, se você deixar, eu quero de novo ser seu compadre, seu parceiro e seu amigo", dirá o trecho escolhido pela produção.

Em seguida, ainda segundo o portal, Roberto Carlos entoou a canção Amigo e declarou: "tudo isso que ele disse, digo pra ele a mesma coisa. Nessa canção, eu acho que tento dizer tudo o que ele era. É difícil dizer tudo o que ele era. E vai ser sempre".

Neste ano, a atração ganhou a produção de Samantha Abel, direção geral de Angélica Campos, direção artística de LP Simonetti e direção de gênero de Boninho, conhecido como chefão do BBB, The Voice Brasil, No Limite e outros programas da casa.

Como assistir online

O especial Roberto Carlos de 2022 será exibido na TV Globo como sempre, mas caso esteja longe de um aparelho de televisão na hora da atração, você ainda poderá conferir as apresentações musicais. Para isso, será necessário usar a Globoplay por algum dispositivo como o celular, o notebook, um tablet, entre outros.

Caso esteja se perguntando sobre valores, pode ficar tranquilo que a opção é totalmente gratuita!

Para assistir por um computador

Passo 1: você terá que acessar a Globoplay e fazer um cadastro gratuito, caso ainda não tenha. Você usará o endereço https://globoplay.globo.com/, depois clicará em entrar e em seguida no botão de cadastro;

Passo 2: você terá que informar alguns dados pessoais, como nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento e país, estado e cidade em mora. Depois, é só selecionar a caixinha Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade para terminar o passo a passo;

Passo 3: para finalizar, aperte o botão cadastrar. Como é uma conta gratuita, você não precisará informar formas de pagamento;

Passo 4: para assistir o especial Roberto Carlos, você fará login na sua conta gratuita no horário da atração e seguirá para a aba Agora na TV, na lateral superior do site. Clique na TV Globo para acompanhar a programação em tempo real e pronto.

Para assistir por um celular

Passo 1: você precisará baixar o aplicativo da Globoplay no seu celular. Então para começar o processo, acesse a loja de aplicativos do seu celular, pesquise na barra pelo app e o instale;

Passo 2: depois que o aplicativo estiver instalado, clique para abri-lo e aperte o botão cadastre-se de graça. Você precisará informar os mesmos dados citados no passo a passo da versão de computador, ou seja: nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento, país, estado e cidade.

Passo 3: finalize o cadastro e use o login e senha para entrar na plataforma streaming. No horário do especial Roberto Carlos é só acessar a aba Agora na TV. No aplicativo, ela fica na abas inferiores.

