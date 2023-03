Quem vai ganhar o BBB 23 após saída de Larissa

Apontada como uma das craques do jogo no começo da temporada, Larissa não manteve o favoritismo e foi eliminada no nono paredão. Agora o público quer saber quem vai ganhar o BBB 23 entre os 12 participantes que restam na competição. O reality show fica no ar abril e ainda tem chão pela frente.

Guimê é apontado como favorito do BBB 23 em parcial

Na votação parcial da enquete UOL sobre quem vai ganhar o BBB 23, MC Guimê assume o primeiro lugar. O brother tem mais da metade dos 2600 votos computados e soma até então 52,19%.

Quem vem em segundo lugar é Amanda, que fica com 11,31%. Ricardo Alface tem caído no gosto de muita gente nas últimas semanas e assume o terceiro lugar da enquete, com 11,09%.

O Top 5 também tem Aline Wirley, que soma 8,14% e Domitila Barros, com 7,73% dos votos. A partir da sexta posição na parcial, ninguém passa dos 3% do favoritismo.

Bruna Griphao aparece com 2,83%, depois Cezar Black vem com 2,83%, Sarah fica com 1,51% e Gabriel Santana tem 0,87%. Nas últimas posições estão Marvvila (0,57%), Cara de Sapato (0,53%) e Fred (0,41%).

Quem é o mais odiado do BBB 23?

Último colocado na parcial sobre quem vai ganhar o BBB 23, Fred é o primeiro na enquete sobre o participante mais odiado da temporada no UOL. Ele tem 22,59% da rejeição.

Ricardo Alface mostra que tem tanto fãs quanto haters e também aparece no topo desta parcial, com 12,41% dos votos. Amanda repete o feito e também aparece neste Top3, com 10,56%.

Os próximos lugares são de MC Guimê (10,37%), Cara de Sapato (10,19%), Bruna Griphao (10,00%), Aline Wirley (7,78%), Cezar Black (6,67%), Domitila Barros (5,37%), Gabriel Santana (3,33%), Marvvila (0,56%) e Sarah Aline (0,19%).

Quando acaba o BBB 23?

O BBB 23 tem previsão de acabar no dia 25 de abril, uma terça-feira. A TV Globo ainda não confirmou a data, mas avisa o número de dias que restam no programa no telão da sala dos brothers, por isso já pode-se prever o dia da grande final. No entanto, pode haver alterações se a produção resolver estender a temporada como em outras edições.

O prêmio do BBB em 2023 ganhou mudanças e agora é acumulativo. A cada semana, os brothers ganham um valor a mais na quantia final, além de poderem dar palpites sobre o eliminado da semana. A cada acerto, o cheque do vencedor vai aumentando. Após a eliminação de Larissa, o prêmio alcançou 2 milhões e 10 mil reais.

