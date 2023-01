Quem vai para o paredão do BBB 23: o voto das líderes Bruna e Larissa

Paredão do BBB 23 pode ter Key Alves e Gustavo. Veja o que as líderes Bruna e Larissa pensam até agora - Foto: Reprodução/Globo

Bruna Gripao e Larissa venceram a primeira prova do líder da temporada e agora terão que decidir quem enviar para o paredão do BBB 23, que será formado no domingo (22). Assim como todas as dinâmicas desta primeira semana de programa, o voto será em dupla e, por isso, elas precisarão chegar a um acordo nos próximos dias. Porém, o assunto já tem causado estresse entre elas.

Quem ser indicado ao paredão do BBB 23 pelas líderes?

A principal dupla na mira de Bruna Gripao e Larissa no momento é Key Alves e Gustavo. Os dois viraram alvos por causa de um papo na madrugada em que a jogadora de vôlei criticou Bruna, Guimê, Gustavo e outros membros do grupo vip.

Os participantes do vip assistiram a tudo direto do quarto do líder, que neste ano tem opção de exibir as câmeras do confinamento com áudio. Por enquanto, ninguém fora do grupo vip sabe disso, por isso seguem falando sobre jogo livremente no confinamento.

Momento em que a Bruna Griphao, Larissa, Guimê, Paula, Fred e Ricardo descobriram toda a falsidade do grupo xepa #BBB23 pic.twitter.com/IpTDA7pJew — mih (@mimicorreia121) January 20, 2023

Porém, o voto de Larissa e Bruna para o primeiro paredão do BBB 23 ainda não está fechado no caubói e na atleta. O motivo? Um desentendimento entre as líderes que também aconteceu na madrugada pós-vitória. Depois que escutou a conversa de Key Alves, Bruna afirmou que indicaria a dupla da jogadora, mas Larissa não gostou do tom da amiga, indicando que ela seria líder sozinha ou a principal entre elas.

Depois, sozinhas, a professora de educação física resolveu conversar com a atriz e expôs seu ponto. Ela também se irritou por não se sentir ouvida quando sugeriu voto em Key e Gustavo no paredão do BBB 23, mas que depois que outras pessoas fizeram a sugestão do nome dos dois para Bruna, a famosa mudou de ideia.

"Eu fiquei sentida contigo lá em cima. Do nada tu falou assim: ‘eu vou botar’. Quando eu quis colocar eles no paredão, tu não quis. É o que a gente decidir, a gente não decidiu ainda", reclamou.

Larissa: Tu é minha prioridade aqui.

Eu sou tua prioridade aqui? Não sei, por causa do Gabriel.

Bruna: vc continua sendo minha prioridade.

Larissa: em alguns momentos quero conversar com vc e tu não me escuta, mas os meninos vc escuta. Ela foi muito cirúrgica aqui #BBB23 pic.twitter.com/5P4OAL1C0A — Ana Claudia 🐬🎪🌵 (@AnacClauudia) January 20, 2023

A briga entre elas ficou mais feia pela manhã de sexta-feira (20), quando seus pensamentos sobre jogo novamente não se bateram. Larissa saiu do quarto do líder irritada e disse para Bruna aproveitar o cômodo: "parabéns, pode ficar com seu quarto, aproveita". "Deixa ela fazer cena. Vai tomar no c* meu irmão, já tô de saco cheio", reclamou Bruna.

Eita que as líderes se estressaram uma com a outra #BBB23 pic.twitter.com/KebQEHOzWb — Central Reality #BBB23 (@centralreality) January 20, 2023

Depois, as duas apareceram chorando pela casa. Independente das duas estarem brigadas ou não, elas terão que decidir um voto em conjunto para a indicação ao paredão do BBB 23. O nome de Fred Nicácio e Marília também surgiu em conversas, mas por enquanto Key e Gustavo parecem correr mais perigo.

MANOO???????? amizade de Bruna e Larissa acaba de rachar e vai se tornando um clima de funeral 💀💀💀#BBB23 pic.twitter.com/YWRuv1DnjT — Hadid🔞 (@cacassie012) January 20, 2023

Quem vai pela casa

Participantes do quarto Fundo do Mar, que estão na xepa esta semana, falaram sobre votos na madrugada e definiram alguns alvos. Foram citados pelo grupo os nomes de Paula e Gabriel, além de MC Guimê e Tina e Cara de Sapato e Amanda.

Além disso, em outro papo sobre o assunto, desta vez perto da piscina, Fred Nicácio sugeriu que eles combinassem voto em Bruno, dupla de Aline Wirley, que segundo ele tem mais chance de sair do jogo no paredão do BBB 23.

O grupo da XEPA se fechou! TEMOS UM BBB! 1ª opção: GABRIEL E PAULA

2ª opção: CARA DE SAPATO E AMANDA OU TINA E GUIME #bbb23 pic.twitter.com/DyNMkpoRhh — BBB23 - 📸 (@StarkFreefire) January 20, 2023

