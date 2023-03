Quem volta pro BBB 23? Votação da enquete UOL tem reviravolta

Está nas mãos do público a decisão de quem volta pro BBB 23. Os nove primeiros eliminados da temporada concorrem a duas vagas na repescagem, e os escolhidos vão ganhar mais uma chance de levar o prêmio milionário para casa. A votação da enquete UOL teve uma reviravolta nas últimas horas e o resultado pode surpreender os espectadores na próxima quinta, 23.

Enquete UOL aponta quem volta pro BBB 23

A enquete do UOL, que antes apontava Fred Nicácio e Larissa como favoritos na repescagem, agora mostra um novo resultado. Dos mais de 78 mil votos, quem lidera é Cristian, com 29,28% da preferência do público. Antes o empresário estava com um baixo percentual de votos e não tinha chances de retornar ao game.

Sendo assim, Larissa passou para o segundo lugar. A personal trainer agora tem 20,58% dos votos, enquanto Key Alves está na terceira posição com 19,97%. Fred Nicácio, que até o começo da tarde estava no top 2, caiu para o quarto lugar com 19,15%.

A votação oficial acontece exclusivamente no Gshow. A enquete de quem volta pro BBB 23 do UOL é usada apenas para saber de forma informal a opinião do público sobre a repescagem.

A dinâmica da repescagem começou na terça-feira. Após a desistência de Fred, que não quis participar depois de ser eliminado no 10º paredão. Os dois mais votados pelo público voltam a competir pelo prêmio milionário, mas nesta semana não participam da Prova do Líder e do Anjo. Eles também retornam sem imunidade.

1º lugar: Cristian - 29,28%

2º lugar: Larissa - 20,58%

3º lugar - Key Alves - 19,97%

4º lugar - Fred Nicácio - 19,15%

Como votar no Gshow na repescagem?

A votação da repescagem fica aberta até quinta-feira, 23, quando será anunciado o resultado. Antes de votar, você precisa fazer login em sua conta Globo.com ou criar um novo registro, caso não seja cadastrado. Também é possível usar as contas do Google e Facebook. O processo é rápido e simples:

1 - Acesse o site do Gshow pelo navegador de seu smartphone ou computador. Se preferir, baixe o aplicativo em seu celular (https://gshow.globo.com/);

2 - A votação da repescagem está disponível logo na primeira página. Clique em 'quem você quer que volta para o BBB 23?';

3 - Antes de ser redirecionado para a enquete de quem volta pro BBB 23 , o sistema pede para que você faça login na conta Globo.com. Se você já participou de outras votações, basta inserir o e-mail e senha cadastrados.

Se essa é sua primeira participação em votações, clique em 'cadastre-se' e informe os dados pedidos como nome completo, data de nascimento, gênero, e-mail e criar uma senha, além de concordar com os termos de uso e politica de privacidade;

4 - Depois de concluir essa etapa, clique no nome do brother que você deseja eliminar do programa e faça a validação de segurança clicando em 'sou humano';

5 - Aguarde o voto ser computado. Para participar mais de uma vez, clique em 'votar novamente'.

Quem desistiu da repescagem?

Fred foi o único brother que desistiu de participar da repescagem do BBB 23. Logo que deixou o programa, ao ser eliminado no 10º paredão, o influenciador digital afirmou que já tinha chegado no seu limite e que preferia sair do reality com as boas lembranças. Os demais participantes optaram por seguir na competição.

A repescagem acontece depois de mais duas baixas no programa, com a expulsão de Cara de Sapato e Mc Guimê na última semana. No começo da temporada, também houve a desistência de Bruno.

Estão na disputa: Marília (maquiadora); Gabriel (administrador e modelo); Tina (modelo e analista de marketing); Paula (biomédica); Cristian (empresário); Gustavo (fazendeiro e empresário); Fred Nicácio (médico e apresentador); Key Alves (jogadora do vôlei) e Larissa (professora e personal trainer).