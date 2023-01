Termina tarde? Que horas acaba o BBB 23 hoje, dia de jogo da discórdia

O BBB 23 terá seu terceiro jogo da discórdia da temporada e com a casa dividida entre os quartos deserto e fundo do mar, a confusão promete. Como a casa ainda tem muitos participantes, a dinâmica pode ser longa. Confira que horas começa e termina o reality show nesta segunda-feira (30).

Horário do BBB 23 hoje na TV Globo - Segunda-feira, 30 de janeiro

O BBB 23 de hoje vai começar às 22h55 e terminar às 23h55, de acordo com o cronograma oficial da Rede Globo.

A atração comandada por Tadeu Schmidt tem início após a novela Travessia e depois cede espaço para a Tela Quente. Hoje, a emissora irá exibir o filme A Fuga De Natal. O longa brasileiro conta a história de três personagens que vivem no Rancho dos Velhinhos, no Gama.

O jogo da discórdia é o momento mais importante do episódio de hoje do Big Brother Brasil, mas o programa também trará seu habitual resumo semanal, o pós-formação de paredão e principais momentos da casa nesta segunda-feira.

A produção ainda não revelou qual será a dinâmica da semana. Na segunda-feira passada, o jogo teve uma espécie de pódio, em que os participantes precisavam escolher alguém para estar ao seu lado na final e dois brothers considerados "bombas".

Como o número de participantes ainda é alto na casa, é possível que o jogo não termine antes do final do programa ao vivo na Globo, como já ocorreu na semana passada. Caso isso aconteça novamente hoje, você terá que ser assinante da Globoplay ou do canal Multishow pela TV a cabo. Assim, você poderá assistir o resto da dinâmica.

No programa de amanhã, terça-feira (31), o BBB 23 também exibirá um resumo da dinâmica. Então se preferir não gastar ou ir dormir mais cedo e não ver o jogo até o fim, poderá conferir o principal depois. Além disso, é possível rever tudo na Globoplay.

Programação do BBB 23

Segunda-feira (30) - 22h25/23h55: jogo da discórdia

Terça-feira (31) - 22h25/23h55: eliminação do segundo paredão

Quarta-feira (1) - 22h25/23h20: big terapia, resumo pós eliminação e começo da festa do líder

Quinta-feira (2) - 22h25/23h55: prova do líder

Sexta-feira (3) - 22h25/23h15: se programa repetir dinâmica da semana passada, este dia contará com festa

Sábado (4) - horário ainda não divulgado: se programa repetir dinâmica da semana passada, o sábado terá prova do anjo

Sábado (5) - horário ainda não divulgado: almoço do anjo e formação do terceiro paredão