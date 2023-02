Tina vai sair? Enquete BBB 23 UOL indica rejeição

Participante deve deixar o programa neste terceiro paredão do BBB 23, segundo parcial do UOL.

O terceiro paredão do Big Brother Brasil 2023 está bem perto de ganhar seu resultado. Nesta terça-feira (7) Tadeu Schmidt informará quem deixa a casa e até agora acredita-se que esse novo eliminado será Tina. A participante está a frente de quase todas as grandes parciais extraoficiais, como a enquete BBB 23 UOL, e tem mostrado pouco favoritismo entre o público do reality show.

+Enquete BBB 2023 DCI atualizada agora: quem sai no 3º paredão? VOTE

Qual a parcial da enquete BBB 23 UOL?

A parcial do UOL tem indicado a saída de Tina desde que a enquete BBB 23 do site foi publicada. A sister assumiu a liderança e não saiu mais do topo. A consulta mais recente na votação, às 11h00 de hoje, mostra a angolana com 63,14% dos mais de 96 mil votos computados até agora, uma alta rejeição.

Se esses números da enquete BBB 23 UOL se confirmarem, Tina terá a maior rejeição desta temporada até o momento. Por enquanto, apenas dois participantes foram eliminados, Marília com 52,7% dos votos e Gabriel com 53,3%.

Com porcentagens bem mais confortáveis na parcial da enquete BBB 23 UOL, Cezar fica em segundo lugar por enquanto, somando 22,37% dos votos. Gabriel Santana fica tranquilo na lanterna com apenas 14,50% da rejeição.

Por que a Tina vai sair?

A provável eliminação de Tina não tem um motivo específico e remete mais a uma junção de fatores que envolvem a participação da angolana no BBB 23. A modelo não fez nada grave no confinamento que a tenha deixado queimado com o público, como foi com Gabriel Tavares por exemplo, que foi eliminado ao ser acusado de ser tóxico e abusivo durante os dias de relacionamento com Bruna Griphao.

Com Tina a situação é diferente. A sister é considerada por alguns participantes e também fãs do reality show como "grossa". Há quem defenda a integrante do quarto Deserto e a classifique apenas como "direta", uma característica comum em muitas culturas, mas considerada por alguns brasileiros como grosseria ou falta de educação.

Na casa do Big Brother Brasil, Tina já foi considerada rude por alguns colegas, como Cara de Sapato e Gustavo, que inclusive a indicou para o terceiro paredão da edição.

Tina divide que essa percepção das pessoas a acharem grossa vem desde aqui de fora, e que muito se deve ao seu país de origem, criação e costumes. Em Angola é comum que as pessoas sejam "diretas" e sem rodeios, a sister já dividiu essa informação diversas vezes e também + pic.twitter.com/7Az9EXIw8n — Tina Calamba 💎 (@tinacalamba) January 31, 2023

"Pessoas ignorantes são assim mesmo." (Gustavo)

"IGNORANTES QUEM SÃO??????" (Tina) Foi querer xingar a Tina e jurou que ia ficar por isso mesmo. #BBB23 pic.twitter.com/5Sldmylnz4 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 7, 2023

Além disso, o jogo da participante não tem agradado muita gente. Nas redes sociais, alguns fãs do reality show a consideram "planta" e há quem reclame também das promessas não cumpridas da sister. Tina disse que colocaria Key Alves no castigo do monstro caso vencesse a prova do anjo, mas quando teve a chance de indicá-la direta ao paredão com o Big Fone mandou outros participantes para a berlinda.

Mas old que a Tina só fala. Ela não arca. Não tem peito para agir. É um festival de promessas. https://t.co/kEFRJe4bMY — joão (@_opsjoao) February 7, 2023

Outro ponto que desagradou muita gente foi Tina ter perdido a coragem de ir para a berlinda com Fred Nicácio, jogador que muitos na casa pensam ser possivelmente forte entre as torcidas por ter vencido o quarto secreto.

Em reunião com seu grupo, ela disse que iria com o médico para o paredão e todos combinaram votos nele. No entanto, na hora H, quando Tina foi indicada para o paredão por Gustavo, de repente mudou de ideia e preferiu ir em Cezar, quem ela acreditava que lhe daria mais chances de permanecer no jogo.

Como votar no Gshow?

A votação do Gshow é a oficial do programa e está aberta! Ela ficará no ar até o programa ao vivo desta terça-feira (7) e exige que você tenha um cadastro no site para que seu voto seja válido. Confira o passo a passo para eliminar Tina, Gabriel ou Cezar neste terceiro paredão: