Cezar, Larissa, Domitila e Ricardo estão no 9º paredão - Foto: Reprodução/Instagram/@cezar.black/@larisantobe/@domitila_barros/@rick.camargo

Resultado da berlinda será anunciado no programa de terça (14)

UOL aponta quem está na frente para sair do BBB 23 no 9º paredão

Cezar, Domitila Barros, Larissa e Ricardo estão no 9º paredão e a parcial da enquete UOL já mostra quem está na frente para sair do BBB. Um deles deixará a casa na noite de terça, 14, com rejeição se o resultado se manter até amanhã à noite.

Larissa é quem está na frente para sair do BBB

Larissa lidera a enquete UOL e pode deixar a competição amanhã. Às 00h15 desta terça-feira, dia da eliminação, ela somava 78,99% dos votos, é quem está na frente para sair do BBB 23.

A personal trainer caiu na berlinda ao ser uma das mais votadas da casa. Ela até disputou a Prova Bate e Volta, mas perdeu a competição para Marvvila. Essa é a primeira vez que a sister cai no paredão.

Na segunda posição está Ricardo 'Alface' com 11,70% dos votos. A diferença para o primeiro lugar é grande, e o biomédico deve ganhar mais uma semana na casa.

Domitila Barros e Cezar devem escapar de mais um paredão. A ativista social está na terceira posição com 7,01% dos votos, enquanto o enfermeiro está na lanterna com apenas 2,29%.

Vale lembrar que a enquete BBB 23 do UOL não tem influência sobre o resultado oficial da votação Gshow. O resultado será anunciado durante o programa ao vivo de amanhã pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Quem está no paredão do BBB hoje?

O 9º paredão do BBB 23 é quádruplo, mas apenas um deles vai deixar a competição pelo prêmio milionário.

Cezar: 34 anos, natural de Salvador, na Bahia, mas atualmente mora em Brasília onde trabalha como enfermeiro. O brother faz parte do grupo do quarto Fundo do Mar e caiu na berlinda ao ser indicado pelo líder Mc Guimê, sem direito a Prova Bate e Volta.

Domitila Barros: tem 38 anos, nasceu na comunidade do Morro da Conceição de Recife, em Pernambuco. É modelo, ativista social e venceu o concurso Miss Alemanha em 2022. Caiu no paredão ao perder a dinâmica do Quarto Branco e também não teve direito a Bate e Volta.

Larissa: 24 anos, é natural de Sombrio, em Santa Catarina, mas atualmente mora em Criciúma, onde trabalha como professora de educação física e personal trainer. Enfrenta a sua primeira berlinda ao ser a mais votada por um dos grupos da casa. Ela é quem está na frente para sair do BBB 23 segundo a enquete UOL.

Ricardo: 30 anos, nasceu em Aracaju, Sergipe, mas hoje mora em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e trabalha como biomédico. Após trocar de quarto, foi puxado por Larissa no contragolpe, sua antiga aliada do Deserto.