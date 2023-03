Enquete Gshow BBB 23 atualizada agora do 9º paredão: quem sai

Domitila Barros, Cezar Black, Ricardo Alface e Larissa deram o azar de cair no 9º paredão do reality show. A professora de educação física é estreante na berlinda, enquanto os demais já pisaram na disputa por permanência antes. A enquete do BBB 23 está a todo vapor no Gshow, assim como nas parciais extraoficiais, que mostram em tempo real quem deve sair.

Enquete BBB 23 ATUALIZADA

Domitila: a miss Alemanha de 38 anos de idade foi a primeira a pisar no 9º paredão do BBB 23. Ela já estava confirmada na berlinda desde a última quinta-feira, quando o desafio do quarto branco foi finalizado. Na dinâmica, ela precisou escolher um brother para disputar contra ela e chamou Fred, que acabou imunizado ao vencer a disputa. Por regra do quarto branco, ela não teve direito a participar do bate-volta para tentar escapar.

Cezar: este já é o quarto paredão de Cezar Black no BBB 23. O enfermeiro baiano de 34 anos também não teve chance de participar da prova bate e volta porque foi o indicado do líder da semana, MC Guimê. Ele venceu a prova do anjo esta semana, mas como a disputa não foi autoimune, precisou escolher em consenso com sua dupla, Larissa, quem receberia o colar de imunidade, que ficou com Aline Wirley.

Larissa: a sister se deu mal por causa da votação da casa. Nesta semana, os participantes foram divididos em dois grupos por meio de um sorteio. Um seguiu para o quarto deserto e o outro para o fundo do mar. Na ordem determinada pelo sorteio, cada quarto votou nos integrantes do outro grupo e assim a professora de educação física de 24 anos acabou como a mais votada.

Ricardo: Alface teve o azar de ser puxado para o paredão por Larissa pelo contragolpe desta semana. A sister ganhou o direito após ser escolhida por Aline, que conquistou o poder coringa esta semana. A professora puxou o biomédico de 30 anos. Larissa, Ricardo e Marvvila, que também foi votada pela casa, acabaram no bate e volta e a cantora de pagode saiu campeã.

Até quando pode votar no Gshow?

A votação do Gshow ficará disponível até o programa ao vivo de terça-feira (14), marcado para começar às 22h30 e terminar às 23h55. A enquete do site é a oficial do reality show e única que define quem fica e quem sai no paredão. Tadeu Schmidt informa ao vivo ao público e também confinados quando a votação é encerrada.

Depois, já próximo ao desfecho do programa de terça, ele faz seu habitual discurso de eliminação e informa o resultado da votação do público.

Como votar no Gshow - Passo a Passo

Passo 1: acesse o site do Gshow e depois siga para a página do BBB 23, que pode ser encontrada na aba lateral esquerda ou direto no link https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

Passo 2: é necessário ter uma conta no site para votar. Então caso ainda não tenha a sua, na hora em que clicar na enquete BBB 23 no começo da página do reality show, você deve apertar "cadastre-se" na caixinha em que irá abrir;

Passo 3: você irá informar alguns poucos dados pessoais, como o seu nome completo, um e-mail válido (que será confirmado pelo site), senha que usará no Gshow e sua data de nascimento;

Passo 4: para votar, é só voltar para a enquete do BBB 23 e clicar em Larissa, Cezar Black, Domitila Barros ou Ricardo Alface. Você terá que confirmar ao apertar a caixinha "sou humano" da verificação de robôs;

Passo 5: aguarde a mensagem que confirma que o seu voto foi confirmado e aperte "votar novamente" se quiser repetir o processo. Não há limite de votos no site!

