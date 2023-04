Votação do 13º paredão BBB 23 será para ficar

A votação do paredão do BBB 23 na última semana foi reversa, fazendo com que o público votasse em quem deveria continuar na disputa pelo prêmio milionário. Boninho, diretor do reality show, afirmou que iria manter esse formato mas logo voltou atrás, o que confundiu parte dos internautas.

VEJA: Cezar ganha a Prova do Anjo

Como vai ser a votação do paredão da semana?

O público vai votar para um dos brothers sair, como nos demais paredões da temporada. A dinâmica do voto reverso não irá se repetir desta vez.

No entanto, Boninho parece ter gostado da ideia. Na última sexta-feira, 7, o big boss publicou um vídeo em suas redes sociais anunciando que o voto seria para ficar mais uma vez. O anuncio não agradou parte dos internautas, já que isso poderia prejudicar alguns participantes. Outro pronto citado na web é que a produção deveria ter divulgado o voto reverso durante a explicação da dinâmica da semana no programa ao vivo.

"Bom dia! Gostaram da dinâmica, essa loucura toda, com monstro, vai e volta, poder curinga, voto do indicado do líder? Vai ser uma confusão. Mas ainda tem um detalhe que a gente deixou de falar. Voto reverso! Isso mesmo, você vai continuar votando para quem fica na casa. É nesse domingo. Paredão na pressão. Fica ligado", disse.

Após a repercussão, Boninho apagou o vídeo e fez outra publicação, desmentindo a informação sobre o voto reverso. "Quem foi o maluco que falou em voto reverso depois do líder e o poder curinga? Quem foi? 7 de abril", disse ele.

O BBB 23 promoveu a primeira votação reversa no 12º paredão da temporada. Amanda, Domitila Barros, Larissa e Marvvila disputaram a preferência do público, mas a pagodeira foi a menos votada para ficar e deixou o programa.

Veja o vídeo publicado por Boninho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)

Relacionado: Aline compra poder coringa do BBB 23 e vai mudar paredão

Dinâmica da semana BBB 23

A dinâmica da semana do BBB 23 foi explicada por Tadeu Schmidt na última quinta, 6, e a votação do paredão não inclui voto para ficar.

A formação da berlinda começa com Cezar, o anjo da semana, que é autoimune. As duas escolhidas para o castigo do Monstro, Aline Wirley e Amanda, já estão no paredão mas ainda poderão se salvar.

Em seguida, o líder Ricardo indica alguém direto ao paredão, sem chance de disputar a Prova Bate-Volta. Depois é a vez da casa votar no confessionário.

O Poder Curinga, adquirido por Aline nesta semana, vai trocar alguns dos emparedados. A ex-Rouge vai tirar um dos emparedados pelo Monstro da berlinda e colocar uma pessoa que ainda esteja disponível.

A dinâmica continua com o emparedado pelo líder, que salva um dos dois com o colar de emparedado pelo Monstro. O brother escolhido no castigo do Monstro que continuar no paredão puxa alguém para a berlinda. Todos os indicados jogam a Prova Bate-Volta, exceto o escolhido pelo líder.

1º - Anjo;

2º - Indicação do líder;

3º - Votação da casa;

4º - Poder Curinga;

5º - Indicado pelo líder salva alguém. Quem continuar puxa outra pessoa;

6º - Prova Bate-Volta.

Veja: Globo anuncia programação da final do BBB 23

Quem Ricardo vai indicar ao paredão?

Em uma conversa com Domitila Barros e Sarah Aline no Quarto do Líder na última sexta-feira, 7, Ricardo afirmou já ter escolhido sua indicação ao paredão. Ele disse que não poderia voltar pois já havia declarado voto em Cezar Black antes mesmo de vencer a prova.

No entanto, Ricardo terá que mudar sua indicação já que nesta semana o Anjo é autoimune, mas os brothers ainda não sabem disso. Cezar ganhou mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil - o líder será pego de surpresa durante a formação da berlinda.

"Pra mim, seria um Paredão bom o Black e Amanda", disse o biomédico. Domitila disse que tinha alguns argumentos para que o brother escolhesse outra pessoa, mas ele se mostrou convicto. "Mas, desculpa, sendo sincero. Você não vai conseguir, você pode vir com argumentos melhores do mundo. Porque palavra que vai não tem como voltar", disse.

Veja: Ranking porcentagem BBB: as rejeições das eliminações de 2023