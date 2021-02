BBB21: Karol Conká é eliminada com 99,17%, maior rejeição da história

Quem saiu do BBB 21? Karol Conká foi eliminada do BBB21 com a maior rejeição da história com 99,17% das intenções de votos nesta terça-feira, 23. Arthur 0,54% recebeu dos votos e Gilberto 0,29% e seguem na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Com a porcentagem, a cantora Karol Conká entrou para o primeiro lugar do ranking das maiores rejeições do BBB em paredões triplos:

Nego Di BBB 21: 98,76%;

Patrícia BBB 18: 94,26%;

Nayara BBB 18: 92,69%;

Ana Paula BBB 18: 89,85%;

Victor Hugo BBB 20: 85,22%;

Kerline BBB 21: 83,50%;

Caruso BBB 18: 81,56%;

Diego BBB 18: 81,07%;

Daniel BBB 20: 80,82%;

Elis BBB 17: 80,32%.

A passagem de Karol Conká no BBB21 foi marcada de polêmicas e barracos. Logo no início da temporada, a rapper expulsou Lucas Penteado da cozinha VIP a gritos e xingamentos e o impediu de almoçar com os demais colegas de confinamento. Na ocasião, a sister ameaçou torturar psicologicamente o rival.

“Ele vai aprender na marra, na tortura. Se está sendo permitido torturar os participantes, eu vou torturar ele também”, disparou a cantora.

Karol também minimizou a vitória de Thelma Assis no BBB20. Durante uma conversa com Lumena e Gilberto, a intérprete de Tombei disse que aa médica só venceu o reality show da Globo por causa das ‘amigas brancas’ Manu Gavassi e Rafa Kalimann, que foram pra final com ela.

No BBB21, Karol também tanto fez que conseguiu protagonizar o primeiro beijo e formar casal da edição. A cantora engatou um romance com Arcrebiano, já eliminado do reality show. No entanto, o affair não vingou após a artista inventar uma fofoca de que Carla Diaz estaria com ciúmes dela com Bil, como ele gosta de ser chamado. As duas discutiram feio e Carla exigiu respeito em edição ao vivo.

A fofoca criada por Karol fez com que o affair com Bil acabasse na casa mais vigiada do Brasil. Dias depois, o educador físico foi emparedado e a cantora lavou roupa suja com ele. Na ocasião, Bil reclamou de que a famosa estava o colocando como macho escroto. “Eu era feliz, agora estou triste”, desabafou.

Karol Conká também foi acusada de xenofobia ao afirmar que é uma pessoa educada por ser do sul, ao justificar uma suposta ‘falta de educação’ de Juliette.

Como foi o paredão?

Karol foi para o paredão por indicação da líder Sarah, no último domingo. Como justificativa, a amiga de Gil e Juliette criticou o comportamento da rapper e classificou como ‘incoerente’.

Quem estava imune? Caio, então anjo da semana, imunizou o melhor amigo Rodolffo pela segunda fez na edição.

Caio, ao lado de Gilberto e Fiuk, indicaram Arthur foi para enfrentar a berlinda. Completando o jogo, o rapper Projota e o economista Gilberto foram mais votados com 5 e 4 votos, respectivamente.

Já na prova do bate e volta, Projota teve mais sorte que os brothers e conseguiu se livrar do paredão.