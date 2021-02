BBB 21: Rafa Kalimann detona atitudes de Fiuk no reality da Globo

A vice-campeã do BBB 20, Rafa Kalimann, de 27 anos, decidiu comentar sobre os participantes da atual edição na manhã deste domingo (31). No Twitter, a influencer digital chamou atenção por sua opinião a respeito de Fiuk, que entrou no BBB 21. O cantor tem recebido várias críticas por suas atitudes dentro do reality da Globo. Saiba mais!

Rafa Kalimann comenta sobre Fiuk

Usando o Twitter, a ex-BBB decidiu dar sua opinião geral da casa. Sincera, a ex de Rodolffo, que entrou no BBB 21, comentou a respeito de Fiuk, que tem desagradado muitas pessoas do lado de fora da casa.

Direta, Rafa escreveu: “Fiuk : definição de vergonha alheia”. Seu comentário teve mais de 100 mil curtidas, e nos comentários, os seguidores concordaram com a mineira.

Nos últimos acontecimentos da casa, o cantor, que entrou como favorito, foi criticado nas redes sociais por seu comportameto com Juliette. O ator de ‘A Força do Querer’, começou a excluir a sister dentro do programa. Até mesmo a irmã, Cleo, disse que não apoiaria a atitude considerada machista, do irmão com a advogada.

Fiuk : definição de vergonha alheia — Rafa Kalimann ✨ (@rafakalimann_) January 31, 2021

Ex-BBB fala sobre participantes do BBB 21

Além de Fiuk, Rafa Kalimann deixou sua opinião na rede social sobre alguns dos brothers do elenco desta edição. Ela ressaltou com quem se identificou e quais pessoas a decepcionaram dentro do BBB 21.

Após o episódio da festa, em que Lucas se queimou com a casa, Projota foi um dos que conversou com o ator, e ofereceu ajuda dora do reality. Por isso, a influenciada disse que o cantor “deu aula” com sua atitude.

Mas não pôde dizer o mesmo sobre Karol Conka, que na sua opinião, “foi uma decepção”. Nesta primeira semana de BBB 21, a rapper sofreu acusações de xenofobia por internautas e foi criticada por famosos, como a ex-BBB Flayslane, Whindersson e Gkay.

Também por lá, Rafa comentou sobre a participação tímida de Pocah no programa. “Está na dela e se sentido deslocada. Esse sentimento é muito comum, por isso está na dela. Eu fui muito na minha também, mas acredito que já, já ela chega mais para o jogo porque tem uma personalidade forte”, avaliou

Sobre Lumena, ela se limitou a escrever: “Não sei o que dizer sobre a Lumena, não consigo nem assistir ela”. Mas mostrou que gosta de Juliette. “To com vontade abraçar, pedir pra ela não mudar”, disse.