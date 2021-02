BBB21: hoje tem Jogo da Discórdia; veja horário

Hoje é dia de falar verdades no BBB21! Normalmente, todas as segundas-feiras do programa são dedicadas ao Jogo da Discórdia, dinâmica em que os brothers falam uns sobre os outros e revelam o que realmente pensam sobre os colegas. O programa ao vivo desta segunda (2) começará às 22h35, após a exibição da novela A Força do Querer, segundo o horário oficial da programação da Globo, divulgado pelo próprio canal.

Não sabe como funciona o Jogo da Discórdia? A gente te explica: a cada semana a produção do reality escolhe um tema a ser debatido pelos participantes. Algumas vezes Tiago Leifert faz perguntas para os brothers, em outras ele pede para cada um classificar os colegas, como por exemplo quem é planta da casa, o maior jogador do BBB21, o mais falso, entre outros, a dinâmica sempre pode mudar, já que é decidida pela produção. O Jogo da Discórdia sempre acaba rendendo intrigas entre os confinados.

O que tem hoje no BBB21?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Hoje é dia de Jogo da Discórdia no reality show, é a primeira vez que o jogo acontecerá nesta temporada, que está completando uma semana no ar. O tema da noite nunca é revelado com antecedência para o público, sempre descobrimos como funcionará a dinâmica no programa ao vivo ao mesmo tempo em que os brothers, ou às vezes um pouco antes, se Tiago Leifert resolve soltar algumas informações no início do programa.

Leia também: parcial indica primeiro eliminado do programa

Gilberto quer confrontar brother em jogo

Gilberto revelou na madrugada desta segunda-feira (1) que deseja que o Jogo da Discórdia aconteça, para poder falar algumas verdades para Arcrebiano. Durante papo com Camilla de Lucas, o pernambucano revelou que não gostou de um comentário do modelo, que classificou o colega do BBB21 como ‘maria vai com as outras’, por conta de Gilberto ter sido um dos 8 votos de Arcrebiano na primeira formação de paredão da temporada.

Gilberto indignado que Arcrebiano chamou ele de 'maria-vai-com-as-outras' quando foi explicar seu voto e promete tirar satisfação se tiver jogo da discórdia. LENDA! #BBB21 pic.twitter.com/TuSRO3Bpjc — Séries Brasil (@SeriesBrasil) February 1, 2021

nossa o Gilberto votou tão bem que homem eloquente, firme e sereno votando no Arcrebiano todo articulado não tem pra ninguém #BBB21 #BBB21 pic.twitter.com/OT5ML6IOEQ — Carminha Sincera 🆗 (@RainhaCarminha) February 1, 2021

Veja também:

Resumo BBB21 (01/02): madrugada tem discussões e bronca do Big Boss

Queridômetro: veja o emoji que cada um recebeu hoje (31/1)