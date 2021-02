BBB21: Kerline é a primeira eliminada com 83,5% dos votos

Kerline foi a primeira eliminada do BBB21 com 83,5% dos votos do público na noite desta terça-feira (02) em paredão contra Rodolffo e Sarah. A sister deixou a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão após uma semana em que esteve no centro da trama que movimentou o reality show: as discussões com Lucas.

Quem saiu hoje do BBB21?

Kerline entrou no BBB21 como integrante da pipoca (anônimos). A digital influencer iniciou o jogo com uma certa popularidade devido ao seu trabalho, mas se tornou uma das principais personagens do reality show após discussões com Lucas Penteado.

Na festa réveillon, a primeira da temporada, a modelo recebeu investidas de Lucas Penteado e de forma irônica, disse que ficaria com o ator de Malhação: Viva a Diferença. Lucas, no entanto, pareceu não ter entendido o recado e insistiu na conquista da participante do BBB21.

Kerline e Lucas discutiram feio ao final da primeira festa após o ator ter ouvido um ‘não’ e ter a questionado sobre com quem da casa casa que ela ficaria que ele faria a vez de ‘cupido’. Pocah tentou amenizar o climão, mas a modelo optou por conversar com o brother a sós.

“Você chega no quarto e promove desafios para as mulheres”, disse Kerline. “Não separa por gênero, pelo amor de Deus. Se você vê gênero, desculpa”, respondeu Lucas. “Você foi uma das únicas pessoas que eu falei ‘Meu Deus, me identifiquei muito’. Mas você promove alguns questionamentos que mexem com um pouco com a gente. Eu falo como mulher”, rebateu a digital influencer.

Após a discussão, a sister e o ator amenizaram o clima no dia seguinte, mas os dois voltaram a discutir na segunda festa da temporada, intitulada Herança Africana.

Lucas tentou se reaproximar de Kerline e voltou a questioná-la se ‘ficaria com ele’. A sister, por sua vez, começou a chorar e encerrou a conversa com o ator de Malhação: Viva a Diferença pedindo para ele não a procurar mais.

Primeiro paredão

Kerline foi indicada ao paredão por Nego Di, líder da semana. O manda-chuva da edição justificou o seu voto na sister alegando que dentre as opções disponíveis para voto, ela seria a que ele menos tem afinidade da casa mais vigiada do Brasil.

Apesar de ter usado de afinidade para indicar Kerline ao paredão, Nego Di já havia declarado que votaria na sister dias antes da formação de paredão.