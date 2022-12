Além de Carrossel e A Grande Família, relembre os filmes e novelas de Márcia Manfredini

Relembre as novelas de Marcia Mafrendini, as séries e filmes mais famosos - Foto: Reprodução/Instagram/@marciamanfredini/Globo

Márcia Manfredini é um nome que fez história nas telinhas, no cinema e no teatro. A atriz se despediu do público nesta segunda-feira (5), quando sua morte foi confirmada pela Secretaria Municipal de Cultura, que divulgou uma nota de pesar. A causa do falecimento ainda não foi revelada pela família da atriz.

Quais foram as novelas de Marcia Manfredini?

Quem lembra de Marcia Manfredini em Carrossel? A atriz teve muitos projetos na televisão, mas a maioria deles não foi no campo das novelas. A atriz esteve em poucos folhetins ao longo da carreira e apareceu pela primeira vez na área em 2016, quando atuou na obra de Walcyr Carrasco, Êta Mundo Bom.

Na produção, ela interpretou Dona Eufrásia. A personagem não foi um grande destaque na trama e era uma mulher foragida do hospício que dizia para o protagonista Candinho (Sérgio Guizé) ser sua mãe durante uma conversa na praça. Porém, pouco depois dizia ter encontrado seu verdadeiro filho, que na verdade era um boneco.

No ano seguinte, Marcia Manfredini esteve em mais uma novela, desta vez em outro canal, o SBT. Na emissora de Silvio Santos ela interpretou a personagem Genuína da Rocha em Carinha de Anjo, mulher que se candidata a cozinheira na casa de Dulce Maria (Lorena Queiroz).

Em 2018, ela retornou para a Globo para gravar mais uma novela, Deus Salve o Rei. Nesta produção de época que misturava fantasia, Marcia Manfredini interpretou Rebeca, uma das damas de companhia da Rainha Crisélia, papel da atriz Rosamaria Murtinho.

Atualmente, a atriz estava na série de humor Família Paraíso, estrelada por Leandro Hassum. Na produção realizada em parceria pela TV Globo e a Multishow, ela interpretava a personagem Doroteia.

Após o falecimento da atriz, o canal fez um comunicado especial sobre assunto: "a família Multishow lamenta profundamente o falecimento da atriz Marcia Manfredini, nossa querida Doroteia, de Família Paraíso. Todos do canal prestam seu apoio e carinho aos familiares, amigos e fãs dessa artista que emprestou todo o seu talento para levar o riso para a casa de milhões de brasileiros que a aplaudiram em produções como Dra Darci, A Grande Família, entre outros programas e séries que fizeram parte de sua inesquecível trajetória".

Papel mais marcante da carreira da atriz foi em A Grande Família

Além dos trabalhos no mundo das novelas, Marcia Manfredini somou vários projetos da televisão e do cinema no currículo. Seu papel mais famoso foi o de Abigail na série A Grande Família.

A personagem era um pé no sapato de muita gente, mas principal Nenê (Marieta Severo), por ter ciúmes da admiração que Beiçola (Marcos Oliveira) tinha pela esposa de Lineu (Marco Nanini).

Vizinha de bairro da família protagonista, Abigail era uma mulher fofoqueira e invejosa. Ao longo das temporadas da atração, ela se envolve com o pasteleiro.

Marcia Manfredini apareceu pela primeira vez na série a partir de 2006, quando a produção já estava a cinco anos no ar. A personagem continuou dando às caras até 2011 e totalizou uma participação de mais de 70 episódios na atração.

Além dos trabalhos em A Grande Família e nas novelas, Marcia Manfredini também esteve nas telinhas em Você Decide (1994), a série da dupla Sandy & Junior (1999 - 2001) como a personagem Irene, além das séries 3 Terezas (2013) como Matilde, Brasil a Bordo (2017) como Drª Meire, Eu, ela e um milhão de seguidores (2017) como Dona Nena e Dra. Darci (2020), como a personagem Ariane.

No cinema, deu às caras desde os anos 90. Ela esteve nas produções Sábado (1995), Alô?! (1998), Carrossel: O Filme (2015) e Eu Sou Brasileiro (2019).

Tereza em Carrossel - O filme

Em 2015, Marcia Mafredini interpretou a inspetora Tereza no filme Carrossel. A personagem da atriz não deu às caras na novela infantil do SBT e apareceu apenas na produção que foi para o cinema. Ela também não participou da continuação do longa, que foi lançado no ano seguinte.

Na história do filme de 2015, a turminha da Escola Mundial está de férias e por isso todos partem para uma aventura em um acampamento no Panapaná, que pertence ao avô de Alicia (Fernanda Concon).

Veja o trailer:

