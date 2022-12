Estreias do Viva em dezembro 2022: programação do mês

Estreias do Viva em dezembro 2022: programação do mês

Neste mês de dezembro, o público segue acompanhando as reprises de Caminho das Índias (2009), Coração de Estudante (2002), Força de Um Desejo (1999), entre outras. A novidade fica por conta de Bambolê (1987), que chegou ao canal no último dia 28.

Confira a programação do mês.

Quais são as estreias do Viva em dezembro?

A programação do Viva segue a mesma em dezembro. No mês passado, três novos folhetins entraram para a programação do canal: Força de Um Desejo, Coração de Estudante e Bambolê. O público também segue acompanhando as demais novelas que estão no ar na emissora, incluindo Malhação, Caminho das Índias e a trama mexicana Maria do Bairro (1995).

Malhação 1997: de segunda a sexta, às 10h45, 16h15 e 02h30, horário de Brasília.

Malhação ID (2009): de segunda a sexta, às 11h15, 16h40 e 02h30, horário de Brasília.

Coração de Estudante (2002): de segunda a sábado, às 12h45 e 01h15, horário de Brasília. Aos domingos, os episódios são reapresentados entre 09h20 e 13h05.

Caminho das Índias (2009): de segunda a sábado, às 13h30 e 22h50, horário de Brasília. Aos domingos, o público pode maratonar os episódios entre 19h00 e 23h45.

Força de Um Desejo (1999): de segunda a sábado, às 15h30 e 23h45, horário de Brasília. Os episódios são reapresentados aos domingos entre 14h15 e 18h, horário de Brasília.

Bambolê (1987) - estreias do Viva em dezembro: de segunda a sábado, às 14h30, horário de Brasília, com reprise às 00h30. Na madrugada de segunda-feira, os episódios da semana são reexibidos entre 00h15 e 04h00.

Maria do Bairro (1995): de segunda a sexta-feira, com dobradinha às 11h45 e 12h15, horário de Brasília, e às 20h35 e 21h05, horário de Brasília. Aos sábados, os episódios vão ao ar novamente entre 08h45 e 12h40, horário de Brasília.

Qual a história da novela Bambolê?

Bambolê entrou na grade do Viva em 28 de novembro, chegando para substituir Pão-Pão, Beijo-Beijo (1983). A trama foi exibida originalmente entre setembro de 1987 e março de 1988, inspirada no romance Chamas e Cinzas, de Carolina Nabuco.

O folhetim se passa no final dos 1950 no Rio de Janeiro e revive o glamour da cidade na época. O protagonista da história é Álvaro Galhardo (Cláudio Marzo), um homem viúvo que vive com suas três filhas, Ana (Myrian Rios), Yolanda (Thaís de Campos) e Cristina (Carla Marins).

Ao contrário dos pais da época, Álvaro mantinha uma relação de diálogo e liberdade com suas herdeiras, o que não era convencional para os anos 50. A amizade entre pai e filhas causa incomodo em Fausta (Joana Fomm), sua cunhada, que discorda da forma e da educação que o protagonista dá a suas filhas, acreditando que ele deveria ser mais duro com elas.

Fausta é uma mulher arrogante e calculista, que sonha em arranjar bons casamentos para as sobrinhas e que lhe garantam um futuro confortável.

As jovens ficam divididas entre o pai e a tia pois adoram o patriarca, mas também gostam do conforto proporcionado por Fausta. O conflito entre Álvaro e a cunhada fica ainda mais acirrado quando ele engata um relacionamento com Marta (Susana Vieira), mãe de Murilo (Maurício Mattar) e Tavinho (Felipe Fonseca).

Como assistir o Viva?

Para assistir ao Viva, é necessário ser assinante de uma operadora de televisão à cabo que tenha o canal incluso no pacote ou ter o plano pago do Globoplay +canais.

O plano +canais do Globoplay disponibiliza o Viva e outros canais do grupo. Os planos custam a partir de R$42,90 mensais.

Para assistir, siga os passos:

1- Acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou computador. Se preferir, baixe o aplicativo na App Store, para iOs, ou Google Play, para App Store.

2- Clique no canto superior direito na página inicial para fazer login ou se cadastrar. Caso você não tenha uma conta paga, será necessário inserir uma forma de pagamento.

3- Feito o cadastro ou o login, volte para a tela inicial e clique em ‘Agora na TV’ e depois em 'Viva'.