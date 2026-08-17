Alinne Moraes está solteira: relembre a vida amorosa da atriz

Alinne Moraes, de 43 anos, está solteira e afirma viver essa nova fase com tranquilidade. A atriz, que retorna às novelas da Globo como Vanessa, a vilã de Por Você, nova trama das 19h, contou que não tem pressa para começar um novo relacionamento.

Em entrevista ao jornal O Globo, Alinne revelou que está solteira desde outubro e ainda não se envolveu com ninguém. “Estou desde outubro solteira e nem beijei na boca ainda. E isso está sendo muito positivo. Não tenho pressa”, afirmou.

A atriz também disse que tem aproveitado o período para olhar mais para si e diminuir a cobrança que carregou ao longo da carreira. “Sou uma mulher independente, consciente da minha trajetória e com novos sonhos. Ter essa liberdade sem o medo e a ansiedade que tinha aos 20 e poucos anos é muito prazeroso”, declarou

Quem foram os namorados de Alinne Moraes?

Alinne foi casada durante 14 anos com o cineasta Mauro Lima. O relacionamento chegou ao fim, mas, segundo a atriz, a separação não provocou um afastamento entre os dois. Eles são pais de Pedro, de 12 anos, e continuam próximos. “Somos muito unidos. Apenas não somos mais marido e mulher”, disse Alinne. Ela também afirmou considerar o ex-marido parte de sua família e destacou a parceria que os dois mantêm após o fim do casamento.

Um dos relacionamentos mais conhecidos da atriz foi com Cauã Reymond. Os dois começaram a namorar em 2002, quando Cauã estreava na televisão como Mau Mau, em Malhação. O romance durou cerca de três anos. Alinne e Cauã chegaram a morar juntos antes de terminarem o relacionamento, em 2005. O fim, segundo relatos dos dois, aconteceu de maneira amigável.

Mesmo depois da separação, os atores continuaram mantendo contato por terem amigos e pessoas próximas em comum. Anos mais tarde, eles voltaram a trabalhar juntos.

Em 2014, Alinne e Cauã contracenaram no filme Tim Maia, dirigido por Mauro Lima, então marido da atriz. Na produção, os dois interpretaram personagens que tinham uma relação passada. Na época, Alinne contou que não viu problema em trabalhar novamente com o ex-namorado. Segundo ela, o próprio Mauro perguntou se haveria algum incômodo caso Cauã fosse convidado para o elenco.