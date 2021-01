Sessão de Sábado de hoje (09/01): Globo vai passar ‘Velozes e Furiosos’

Após o Jornal Hoje, a Sessão de Sábado de hoje, dia 09/01, vai exibir “Velozes e Furiosos”, o primeiro filme da famosa franquia de Hollywood, a partir das 14h10 (horário de Brasília). Estrelado pelos atores Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster e Paul Walker, o longa tem duração original total de 1h46.

Após a exibição do filme, a programação da TV Globo passa a transmitir o programa de Luciano Huck, o Caldeirão do Huck.

Qual o filme da Sessão de Sábado de hoje (09/01)?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O policial Brian Spindler (Paul Walker) se infiltra em uma gangue de corrida, chefiada por Dominic Toretto (Vin Diesel), para investir o líder do grupo, que é suspeito de roubar equipamentos eletrônicos. No entanto, Brian começa a se envolver cada vez mais com os membros da gangue e acaba se tornando próximo de pessoas do grupo, principalmente a irmã de Toretto.

Sobre o filme da Sessão de Sábado de hoje:

Título Velozes e Furiosos

Título Original The Fast and the Furious

Elenco Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Rick Yune, Chad Lindberg, Johnny Strong, Matt Schulze, Ted Levine, Ja Rule, Vyto Ruginis, Thom Barry, Stanton Rutledge, Noel Gugliemi , R.J. de Vera, Beau Holden e Reggie Lee

Direção Rob Cohen

Nacionalidade Americana e Alemã

Gênero Ação

Leia também: Saiba quem são os atores mais bem pagos de 2020

Assista o trailer de Velozes Furiosos, filme da Sessão de Sábado de hoje:

Sessão de sábado de hoje – Veja também:

Zendaya aparece em trailer de novo filme da Netflix; assista

Daniel Carvalho, criador da personagem Katylene, morre aos 32 anos

10 filmes de suspense na Netflix que deixarão seu coração acelerado

BBB 21: Boninho divulga piscina da edição em vídeo

Top 10 da Netflix: os filmes e séries mais assistidos da semana