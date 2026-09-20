Aos 60 anos, Malu Mader declara voto em Lula ao lado de artistas

Aos 60 anos, Malu Mader declara voto em Lula ao lado de artistas

A atriz Malu Mader, de 60 anos, declarou publicamente voto no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2026. Em vídeo publicado nas redes sociais na quinta-feira (17), a artista relacionou sua escolha à política cultural do atual governo e à retomada da produção cinematográfica brasileira.

Por que Malu Mader vai votar no Lula?

Malu contou que começou a trabalhar como atriz aos 15 anos e afirmou ter acompanhado diferentes momentos da cultura brasileira ao longo da carreira. Sem citar diretamente governos anteriores, ela relembrou um período em que, segundo sua avaliação, artistas passaram a ser tratados como “inimigos”.

“Cinema parado, projetos na gaveta. Como se contar a nossa história fosse um luxo. Agora, o cinema brasileiro renasceu”, afirmou a atriz. Na sequência, Malu associou a retomada do setor à atual política cultural. Segundo ela, a produção de filmes voltou a movimentar o mercado e a gerar empregos.

“Nós voltamos a filmar, a gerar empregos e a ver o filme inteiro aplaudindo de pé o nosso cinema, a cultura brasileira. Isso não caiu do céu. Foi a escolha de um governo que entende que cultura é trabalho, é economia e é a alma de um país”, declarou.

A atriz ainda defendeu que o Brasil valorize suas próprias histórias e produções culturais antes de revelar de forma direta sua escolha para a eleição presidencial. “Por isso, o meu voto já tem lado. Meu nome é Malu Mader e eu estou com Lula. O Brasil está pronto para mais”, concluiu.

A declaração ocorreu poucos dias depois de uma mobilização de artistas em apoio à candidatura de Lula no Rio de Janeiro. O marido de Malu, o músico Tony Bellotto, participou de um ato em Copacabana acompanhado de outros nomes da classe artística.

Malu também aparece em um vídeo que reúne artistas de diferentes áreas em uma manifestação pública de apoio à reeleição de Lula. Entre os nomes estão Caetano Veloso, Gilberto Gil, Paulinho da Viola, Sophie Charlotte, Xamã, Zélia Duncan, Maria Flor, Fernanda Abreu e Tony Bellotto.

O apoio de artistas a Lula não é recente. Na eleição presidencial de 1989, o então candidato também recebeu manifestações de integrantes da classe artística, que participaram de materiais de campanha e da gravação do jingle “Lula lá”, composto por Hilton Acioli.

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