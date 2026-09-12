Celebridades

Priscila Senna é parente de Marina Sena? Entenda

Cantoras são chamadas de Primas na internet por causa do sobrenome

Escrito por Anny Malagolini
Priscila Senna e Marina Sena são parentes Foto: redes sociais
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

Estreante no Rock in Rio, Priscila Senna chega ao festival neste sábado (12) como um dos nomes de destaque do brega pernambucano. Natural de Olinda, a cantora vive um momento de ascensão na carreira e chama atenção também pelo sobrenome, que é igual ao de outra artista conhecida do público brasileiro: Marina Sena. Afinal, elas são parentes?

Priscila Senna e Marina Sena são parentes?

Priscila Senna e Marina Sena não são parentes, apesar de terem o mesmo sobrenome. A coincidência no nome pode gerar dúvidas entre os fãs, principalmente porque ambas são cantoras e ganharam projeção nacional nos últimos anos. O sobrenome, no entanto, não é suficiente para estabelecer uma relação familiar entre as artistas.

Priscila é pernambucana e filha de Valdemir de Albuquerque Sena, que trabalhava como gari. Segundo relato da cantora ao gshow, o pai morreu após ser atropelado enquanto andava de bicicleta. Ele acompanhou o início da trajetória profissional da filha e, segundo ela, sempre acreditou em seu potencial.

Marina Sena, por sua vez, tem outra origem familiar e não possui relação conhecida com a família de Priscila.

Sena é um sobrenome compartilhado por diferentes famílias e a coincidência não significa necessariamente que exista algum grau de parentesco.

A associação também pode ser confundida com outra história que circula sobre Marina Sena: a brincadeira de que a cantora teria algum parentesco com Ayrton Senna. A relação, porém, também não existe.

No caso de Priscila, o sobrenome faz parte de seu nome familiar. A cantora, que construiu a carreira ligada ao brega pernambucano, chega ao Rock in Rio pela primeira vez neste sábado, com apresentação no Palco Favela.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Mario Frias é casado com quem

Ex-de Nívea Stelmann, Mario Frias é casado com quem?

Roney Facchini

Ator de Rá-Tim-Bum e Cheias de Charme, Roney Facchini morre aos 73 anos

Dave Grohl

Esposa de Dave Grohl aceitou a filha fora do casamento em traição pública

tim curry esqueceram de mim

Tim Curry: ator de Esqueceram de Mim morre aos 80 anos

Christiane Torloni filho

Christiane Torloni quebra silêncio sobre morte do filho após 35 anos; relembre a…

Lito Sousa aparece pela 1ª vez e faz apelo por tratamento experimental

Lito Sousa aparece pela 1ª vez e faz apelo por tratamento experimental

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes