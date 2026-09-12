Priscila Senna é parente de Marina Sena? Entenda
Cantoras são chamadas de Primas na internet por causa do sobrenome
Estreante no Rock in Rio, Priscila Senna chega ao festival neste sábado (12) como um dos nomes de destaque do brega pernambucano. Natural de Olinda, a cantora vive um momento de ascensão na carreira e chama atenção também pelo sobrenome, que é igual ao de outra artista conhecida do público brasileiro: Marina Sena. Afinal, elas são parentes?
Priscila Senna e Marina Sena são parentes?
Priscila Senna e Marina Sena não são parentes, apesar de terem o mesmo sobrenome. A coincidência no nome pode gerar dúvidas entre os fãs, principalmente porque ambas são cantoras e ganharam projeção nacional nos últimos anos. O sobrenome, no entanto, não é suficiente para estabelecer uma relação familiar entre as artistas.
Priscila é pernambucana e filha de Valdemir de Albuquerque Sena, que trabalhava como gari. Segundo relato da cantora ao gshow, o pai morreu após ser atropelado enquanto andava de bicicleta. Ele acompanhou o início da trajetória profissional da filha e, segundo ela, sempre acreditou em seu potencial.
Marina Sena, por sua vez, tem outra origem familiar e não possui relação conhecida com a família de Priscila.
Sena é um sobrenome compartilhado por diferentes famílias e a coincidência não significa necessariamente que exista algum grau de parentesco.
A associação também pode ser confundida com outra história que circula sobre Marina Sena: a brincadeira de que a cantora teria algum parentesco com Ayrton Senna. A relação, porém, também não existe.
No caso de Priscila, o sobrenome faz parte de seu nome familiar. A cantora, que construiu a carreira ligada ao brega pernambucano, chega ao Rock in Rio pela primeira vez neste sábado, com apresentação no Palco Favela.