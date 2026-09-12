Priscila Senna é parente de Marina Sena? Entenda

Estreante no Rock in Rio, Priscila Senna chega ao festival neste sábado (12) como um dos nomes de destaque do brega pernambucano. Natural de Olinda, a cantora vive um momento de ascensão na carreira e chama atenção também pelo sobrenome, que é igual ao de outra artista conhecida do público brasileiro: Marina Sena. Afinal, elas são parentes?

Priscila Senna e Marina Sena são parentes?

Priscila Senna e Marina Sena não são parentes, apesar de terem o mesmo sobrenome. A coincidência no nome pode gerar dúvidas entre os fãs, principalmente porque ambas são cantoras e ganharam projeção nacional nos últimos anos. O sobrenome, no entanto, não é suficiente para estabelecer uma relação familiar entre as artistas.

Priscila é pernambucana e filha de Valdemir de Albuquerque Sena, que trabalhava como gari. Segundo relato da cantora ao gshow, o pai morreu após ser atropelado enquanto andava de bicicleta. Ele acompanhou o início da trajetória profissional da filha e, segundo ela, sempre acreditou em seu potencial.

Marina Sena, por sua vez, tem outra origem familiar e não possui relação conhecida com a família de Priscila.

Sena é um sobrenome compartilhado por diferentes famílias e a coincidência não significa necessariamente que exista algum grau de parentesco.

A associação também pode ser confundida com outra história que circula sobre Marina Sena: a brincadeira de que a cantora teria algum parentesco com Ayrton Senna. A relação, porém, também não existe.

No caso de Priscila, o sobrenome faz parte de seu nome familiar. A cantora, que construiu a carreira ligada ao brega pernambucano, chega ao Rock in Rio pela primeira vez neste sábado, com apresentação no Palco Favela.