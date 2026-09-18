Celebridades

Adriana em Quem Ama Cuida, atriz mora em casa separada do marido

Casal está junto há 11 anos

Escrito por Anny Malagolini
imagem mostra adriana de quem ama cuida da atriz letícia colin com o marido Foto: redes sociais
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

Letícia Colin voltou com Michel Melamed após quase dois anos separados, mas a reconciliação não levou o casal de volta à mesma casa. A atriz e o ator, dramaturgo e diretor decidiram manter residências diferentes, uma dinâmica que, segundo ela, tem funcionado para a família.

Quem é o marido de Letícia Colin?

A atriz Letícia Colin é casada com Michel Melamed, ator, dramaturgo e diretor. Ele conheceu Letícia Colin nos bastidores do programa Bipolar Show, exibido pelo Canal Brasil. Os dois começaram a se relacionar em 2015. O casal teve um filho, Uri Colin Melamed, que nasceu em novembro de 2019. Depois de cerca de nove anos de relacionamento, Letícia e Michel anunciaram a separação em julho de 2024. A relação foi retomada no início de 2026. Apesar da reconciliação, eles decidiram manter casas diferentes.

A atriz já explicou que a escolha por casas separadas está relacionada à rotina profissional dos dois e também às diferenças de personalidade. Atualmente, ela grava Quem Ama Cuida, novela das 21h em que interpreta Adriana, sua primeira protagonista nessa faixa de horário. Segundo ela, Michel também mantém uma agenda movimentada entre trabalhos como ator, dramaturgo e diretor.

A decisão de não dividir o mesmo endereço foi explicada por Letícia durante uma participação no Saia Justa, do GNT. “Moramos em casas separadas desde que voltamos! É uma logística mais trabalhosa com filho pequeno, mas tem sido importante a gente preservar espacialmente o que cada um precisa, ele é organizado, eu sou caótica…”, afirmou.

Segundo a atriz, a configuração permite que cada um tenha seu próprio espaço. Ao mesmo tempo, os dois continuam compartilhando a rotina com o filho. Letícia contou que Uri também se adaptou à dinâmica familiar. Para ela, a nova organização exige que o casal encontre maneiras de conciliar as agendas e respeitar as necessidades individuais.

Letícia Colin e Michel Melamed anunciaram o fim do relacionamento em julho de 2024, depois de aproximadamente nove anos juntos. Durante o período em que ficaram afastados, os dois continuaram ligados pela criação do filho. Em janeiro de 2026, o casal confirmou que havia reatado.

Aproveite para ver o resumo de Quem Ama Cuida.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Caian Zattar trabalha como atendente

Quem é Caian Zattar, filho de atores famosos que trabalha como atendente

Priscila Senna e Marina Sena são parentes

Priscila Senna é parente de Marina Sena? Entenda

Mario Frias é casado com quem

Ex-de Nívea Stelmann, Mario Frias é casado com quem?

Roney Facchini

Ator de Rá-Tim-Bum e Cheias de Charme, Roney Facchini morre aos 73 anos

Dave Grohl

Esposa de Dave Grohl aceitou a filha fora do casamento em traição pública

tim curry esqueceram de mim

Tim Curry: ator de Esqueceram de Mim morre aos 80 anos

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes