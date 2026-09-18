Adriana em Quem Ama Cuida, atriz mora em casa separada do marido

Letícia Colin voltou com Michel Melamed após quase dois anos separados, mas a reconciliação não levou o casal de volta à mesma casa. A atriz e o ator, dramaturgo e diretor decidiram manter residências diferentes, uma dinâmica que, segundo ela, tem funcionado para a família.

Quem é o marido de Letícia Colin?

A atriz Letícia Colin é casada com Michel Melamed, ator, dramaturgo e diretor. Ele conheceu Letícia Colin nos bastidores do programa Bipolar Show, exibido pelo Canal Brasil. Os dois começaram a se relacionar em 2015. O casal teve um filho, Uri Colin Melamed, que nasceu em novembro de 2019. Depois de cerca de nove anos de relacionamento, Letícia e Michel anunciaram a separação em julho de 2024. A relação foi retomada no início de 2026. Apesar da reconciliação, eles decidiram manter casas diferentes.

A atriz já explicou que a escolha por casas separadas está relacionada à rotina profissional dos dois e também às diferenças de personalidade. Atualmente, ela grava Quem Ama Cuida, novela das 21h em que interpreta Adriana, sua primeira protagonista nessa faixa de horário. Segundo ela, Michel também mantém uma agenda movimentada entre trabalhos como ator, dramaturgo e diretor.

A decisão de não dividir o mesmo endereço foi explicada por Letícia durante uma participação no Saia Justa, do GNT. “Moramos em casas separadas desde que voltamos! É uma logística mais trabalhosa com filho pequeno, mas tem sido importante a gente preservar espacialmente o que cada um precisa, ele é organizado, eu sou caótica…”, afirmou.

Segundo a atriz, a configuração permite que cada um tenha seu próprio espaço. Ao mesmo tempo, os dois continuam compartilhando a rotina com o filho. Letícia contou que Uri também se adaptou à dinâmica familiar. Para ela, a nova organização exige que o casal encontre maneiras de conciliar as agendas e respeitar as necessidades individuais.

Letícia Colin e Michel Melamed anunciaram o fim do relacionamento em julho de 2024, depois de aproximadamente nove anos juntos. Durante o período em que ficaram afastados, os dois continuaram ligados pela criação do filho. Em janeiro de 2026, o casal confirmou que havia reatado.

Aproveite para ver o resumo de Quem Ama Cuida.