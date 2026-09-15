Quem é Caian Zattar, filho de atores famosos que trabalha como atendente

A vida de artista não é só glamour e quem prova isso é o ator Caian Zattar, filho dos atores Licurgo Spinola e Adriana Zattar. O jovem de 28 anos concilia os trabalhos na televisão com uma rotina bem diferente dos sets de gravação: ele também atua como atendente em uma loja no Centro do Rio de Janeiro.

Apesar dos trabalhos na televisão e do novo papel, Caian mantém os pés no chão quando o assunto é a profissão. Para ele, ter outra fonte de renda é uma maneira de atravessar os períodos de menor movimento sem depender exclusivamente dos trabalhos como ator. “Preciso ter dinheiro para pagar as contas. A equipe da loja conhece a minha dinâmica como ator, então não tem burocracia quando preciso sair para gravar”, afirmou em entrevista ao jornal O Globo.

Atualmente no elenco da série Alucinação, do Canal Brasil, Caian interpreta o cantor Belchior na juventude. Mesmo com trabalhos na televisão, o ator contou que mantém o emprego para conseguir arcar com as despesas nos períodos em que surgem menos oportunidades na carreira artística.

“É um tapa-buraco para eu não ficar sem comer. Eu cresci vendo a instabilidade financeira da profissão. Tinha época com trabalho e dinheiro e época sem nada. Eu nunca romantizei a carreira”, declarou.

A relação do ator com o mercado de trabalho começou antes mesmo da carreira artística ganhar espaço. Durante um período de dificuldades financeiras da família, Caian decidiu trabalhar para ajudar nas despesas de casa. “Estávamos sem dinheiro para pagar a minha escola, e eu comecei a trabalhar para ajudar. Virei modelo e fiquei nisso uns três anos”, relembrou.

Depois da experiência como modelo, ele passou a participar de curtas-metragens e outros projetos audiovisuais. A televisão veio posteriormente, com a participação na última temporada de Malhação, exibida em 2019. Caian também integrou o elenco de Elas por Elas, novela exibida pela Globo em 2023, quando interpretou Pedro.Agora, o ator vive um novo momento profissional com Alucinação, produção do Canal Brasil na qual interpreta uma versão jovem de Belchior.

Caian Zattar é filho de quem?

Caian Zattar é filho dos atores Licurgo Spínola e Adriana Zattar, que construíram carreiras na televisão brasileira. O pai do ator esteve em produções como A Indomada, Anjo Mau, Suave Veneno, O Profeta, Flor do Caribe e Os Dez Mandamentos. Em A Indomada, de 1997, Licurgo interpretou Egídio Ferreira, um dos personagens da trama.

Já Adriana Zattar fez parte do elenco de Explode Coração, novela exibida pela Globo entre 1995 e 1996, na qual viveu Ana. A atriz também esteve em Hilda Furacão, Cama de Gato e Malhação, entre outras produções.

Foi crescendo nesse ambiente que Caian conheceu de perto a rotina da profissão. Segundo o ator, acompanhar as oscilações na carreira dos pais contribuiu para que ele não enxergasse a vida artística de forma idealizada e buscasse outras formas de renda nos períodos sem trabalhos na televisão.