Entenda a polêmica saída de Mari Saad da Mascavo e a disputa com ex-sócios

Entenda a polêmica saída de Mari Saad da Mascavo e a disputa com ex-sócios

A influenciadora e empresária Mari Saad anunciou nesta sexta-feira (18) que não está mais à frente da Mascavo, marca de maquiagem criada por ela. A decisão foi revelada em um vídeo publicado no Instagram, no qual ela explicou os motivos que levaram ao afastamento da empresa e falou sobre uma disputa judicial envolvendo os sócios investidores.

Mari Saad está grávida de cinco meses, fruto do relacionamento com Rômulo Arantes Neto.

Por que Mari Saad saiu da Mascavo?

Segundo Mari Saad, apesar de ter participação majoritária na empresa, ela afirma que não tinha acesso a informações da operação e aos dados financeiros da marca. De acordo com o relato, sua responsabilidade estaria concentrada em áreas como marketing, comunicação, desenvolvimento de produtos e definição do portfólio. No entanto, a influenciadora afirmou que esperava acompanhar os processos internos da empresa, mas que passou a enfrentar dificuldades para obter informações sobre o projeto.

No vídeo, Mari disse que solicitava dados relacionados ao funcionamento da empresa e aos demonstrativos financeiros, mas que os documentos não eram apresentados de forma completa. Ela também citou problemas envolvendo a embalagem da base líquida da Mascavo. O produto teria recebido reclamações de consumidores relacionadas a vazamentos e ao funcionamento do aplicador.

A empresária afirma que teria defendido a retirada do produto do mercado e a revisão dos lotes que apresentavam problemas. Mari afirmou ainda que tentou solucionar a situação internamente antes de decidir deixar a empresa. Mari Saad também falou sobre o processo judicial envolvendo pessoas que, segundo ela, estavam ligadas à estrutura societária da Mascavo.

De acordo com o relato da influenciadora, as vendas dos produtos seriam realizadas por empresas relacionadas aos sócios investidores. Ela afirmou que questionou judicialmente a estrutura e a administração da marca.

Mari declarou que os envolvidos no processo sustentam que não são seus sócios. A influenciadora, por sua vez, afirma que a operação, o estoque, o atendimento e outras decisões relacionadas à marca estavam vinculados às empresas dos investidores.

Ela ressaltou que pretende tratar o caso judicialmente e que o pronunciamento publicado nas redes sociais seria sua manifestação pública sobre o assunto.

Apesar da saída da Mascavo, Mari Saad afirmou que pretende continuar trabalhando no mercado de beleza. A influenciadora revelou que prepara um novo projeto para o primeiro semestre de 2027. Segundo ela, a proposta será diferente da experiência com a Mascavo, com a operação sob seu controle.

A empresária encerrou o pronunciamento dizendo que pretende assumir diretamente as decisões relacionadas ao próximo empreendimento e reconhecendo que novos produtos também podem apresentar problemas, mas que a responsabilidade pela solução será dela.