Aprenda com as famosas a vestir as cores da Pantone para 2021

A Pantone anunciou as cores para 2021, nesta semana. Depois do azul “Classic Blue” para 2020, a empresa escolheu uma dupla para o próximo ano. O amarelo “Illuminating” e o cinza “Ultimate Gray” vêm com uma mensagem de otimismo e solidez, após os desafios de 2020 com a pandemia do novo coronavírus.

Quais são as cores da Pantone para 2021?

“Duas cores independentes que se unem para nos oferecer inspiração, combinando sentimentos mais profundos de consideração e respeito com a promessa otimista de um dia ensolarado”, anunciou a empresa.

O amarelo “Illuminating” é “brilhante, alegre, quente e impregnado pela energia solar, cintilando com vivacidade”. Já o cinza “Ultimate Gray” tem as características de ser “emblemático de elementos sólidos e confiáveis que são duráveis, eternos e o fundamento de uma base firme.”

Como usar as tonalidades?

O cinza, escolhido pela Pantone, é mais fácil de combinar, por ser neutro. Ter uma peça na cor é garantia de um guarda-roupa mais versátil. O amarelo, por sua vez, destaca o look e tem ganhado espaço em produções monocromáticas, que são a cara do verão 2021. Inspire-se nos looks das famosas:

Cores da Pantone juntas

A dupla é certeira. Unir amarelo e cinza garante estilo com a cara de 2021. Isabella Fiorentino mostra o efeito das cores juntas, com blusa regata de gola alta e calça cropped (mais curta).

Tudo cinza

Que tal vestir look todo cinza? O resultado é elegante, como mostra Bruna Marquezine com peças de alfaiataria da Fenty. É importante lembrar que a cor é neutra e, portanto, combina com todas as outras.

Amarelo total

Look todo amarelo tem a cara do verão por iluminar. Patricia Poeta o deixou ainda mais interessante ao seguir a proposta do tom sobre tom, que quebra o ar monótono de algumas combinações com uma cor só. Repare que, mesmo a blusa sendo um pouco mais clara que a calça, a interrupção visual é bem leve, o que garante o efeito alongador típico da monocromia.

Color block

Já ouviu falar em color blocking? Consiste em vestir blocos de cor, fugindo de misturas óbvias. Leva em conta a posição das tonalidades no círculo cromático, com as combinações análogas (cores próximas), complementares (posições opostas) e tríade (três opções equidistantes). Dá para brincar bastante com o amarelo, escolhido pela Pantone para 2021. Patricia Poeta o vestiu com laranja. Também confere resultado “diferentão”, repleto de informação de moda, com roxo ou azul.