Caso Pétala Barreiros: Alok, Romana e mais famosos prestam apoio

Pétala Barreiros afirmou que conseguiu uma medida protetiva contra Marcos Araújo. Após a separação, ela revelou que sofreu um relacionamento abusivo enquanto estavam casados. Com a repercussão, famosos mostram apoio a influencer.

Alok e Romana Novais apoiam influencer

Após ser ameaçada por expor o ex, Pétala conseguiu ajuda de Alok e Romana Novais. “Eles me ajudaram. O Alok disponibilizou segurança para mim e para a minha família. Muito obrigada, o que vocês estão fazendo por mim, não tenho como agradecer”, disse ela, que tem dois filhos do relacionamento com o ex.

“Quando tudo isso começou a acontecer, a Romana entrou em contato comigo. Ela disponibilizou ajuda financeira se fosse preciso”, contou a influencer. De acordo com ela, Sarah Biancolini, esposa de Kauan, dupla com Matheus, a apoiou.

“Alok, Romana, Sarinha e todas as pessoas que me apoiaram, de todo o meu coração, nunca vou conseguir agradecer vocês”, afirmou ela para o canal Na lata de Antonia Fontenelle.

Pétala conheceu Alok e Romana durante viagens que fez quando ainda era casada com Marcos Araujo.

Mayra Cardi se comove com história de Pétala

Após saber da história de Pétala, a coach e empresária, Mayra Cardi também se comoveu. Usando as redes sociais, ela apareceu chorando muito, e se manifestou em favor da jovem.

Mayra relatou que sofreu um relacionamento abusivo com o ex-marido, Arthur Aguiar,que negou os abusos. Por isso, ela se identificou com a história de Pétala.

“Por isso estou sofrendo tanto, porque imagino o que essa mulher [Pétala] está vivendo com um bebê que acabou de nascer tem 30 dias, ela não está conseguindo nem viver o puerpério dela. Enfim, eu queria muito que vocês fizessem barulho, que vocês apoiassem para que esse cara que é só dinheiro fosse responsável. Talvez tenha tempo para ele virar gente”, afirmou a ex-BBB.

Pétala consegue medida protetiva conte ao ex

Segundo o documento que Pétala divulgou em suas redes sociais, Marcos Araújo não pode se aproximar da ex-esposa, ficando a menos de 300 metros. Além disso, ele não pode entrar em contato com a influencer por nenhum meio – mensagens, redes sociais ou por ligações.

Influencer desabafa e fala sobre processo movido por Lívia Andrade

Usando as redes sociais, Lívia também desabafou a respeito do processo movido por ela , depois de Pétala ter a chamado de amante. “Eu quero dizer para vocês que está sendo movida uma ação judicial contra mim, mas que, mais uma vez: não é a Lívia, gente! O advogado que assinou essa ação é o advogado do Marcos.”

Ela afirmou que Lívia foi manipulada: “Tudo isso que ela está fazendo é pedido dele, então não culpem ela porque ela está sendo manipulada por ele. Minha briga não é contra a Lívia. Lívia, se você tá ouvindo isso eu quero dizer que não é contra você, eu não tenho nada contra você, nada”, completou.