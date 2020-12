Filha de Alok e Romana Novais tem alta da UTI e passa Natal em casa

DJ Alok e Romana Novais comemoraram o Natal com uma boa notícia. A filha Raika, que nasceu prematura no começo de dezembro e teve que ficar na UTI neonatal, deixou o hospital e passou a noite em casa. O casal publicou fotos com os filhos nos colo e agradeceu: “melhor presente”, escreveu o produtor musical.

Como Alok e Romana Novais deram a notícia?

Nas redes sociais, eles mostraram fotos com os dois filhos na sala da casa, com a árvore de Natal ao fundo. “Raika já está em casa com o Ravi! Melhor presente de Natal! Agora a família está reunida. Obrigado, Deus!”, escreveu Alok.

“E esse presente de Natal? Raika chegou em casa para trazer alegria para esse Natal! E é com essa energia de fé esperança e renovação que eu e a minha família desejamos um Feliz Natal para todos vocês”, disse Romana. “Não sei vocês, mas eu acredito em milagres. E tenho em meus braços uma prova viva de que Deus sempre cuida de tudo nos mínimos detalhes… Alegria que não cabe em mim! Deus, obrigada”, completou.

Criança nasceu prematura

Romana Novais, esposa de Alok, passou por um parto de emergência por causa de complicações da Covid-19. Ela deu à luz Raika, com 32 semanas de gestação, no dia 2 de dezembro. “Apresentei um caso de CIDV, que é um caso raro, é muito perigoso. É quando a placenta sangra muito e ao mesmo tempo tem muito trombo, então os médicos precisam atuar com muita rapidez. É um distúrbio de coagulação. O quadro se estendeu pelo meu corpo e estava correndo risco de vida, foi uma situação muito complicada.”

A criança teve que permanecer na UTI neonatal por cerca de três semanas. “Ela precisa ficar na incubadora para manter a temperatura, então, a gente vai se adequando como pode. Mas o cansaço permanece, não vejo a hora dela vir pra casa. É um dia de cada vez. É uma vitória por dia”, falou a médica no último domingo (20).