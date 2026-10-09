César Tralli vai sair da Globo? Saiba o que se sabe sobre futuro do jornalista

César Tralli vai sair da Globo? Saiba o que se sabe sobre futuro do jornalista

César Tralli vai deixar a Globo? A atuação do jornalista na cobertura das eleições de 2026 provocou críticas nos bastidores da emissora e levantou dúvidas sobre seu futuro à frente do Jornal Nacional. Apesar da repercussão negativa, não há indicação de que ele esteja prestes a deixar o telejornal ou a emissora.

As informações divulgadas nesta semana apontam insatisfação com o desempenho do apresentador em momentos importantes da cobertura eleitoral. O cenário, porém, é diferente de uma possível demissão: segundo a coluna NaTelinha, do UOL, não há mudança na bancada do principal noticiário da Globo no radar da direção.

Por que César Tralli está sendo criticado na Globo?

A cobertura das eleições presidenciais de 2026 colocou César Tralli sob críticas desde as entrevistas com os candidatos até a apuração do primeiro turno, realizada no domingo, 4 de outubro.

O jornalista, que construiu sua trajetória na emissora com passagens pelo SP1, pela GloboNews e pelo Jornal Hoje, chegou ao Jornal Nacional com a missão de assumir o posto de William Bonner. A expectativa era que ele levasse ao horário nobre o estilo mais incisivo que demonstrava em outras atrações jornalísticas.

Segundo relatos publicados pelo NaTelinha e pela coluna Canal D, do jornal O Dia, parte da avaliação interna é de que Tralli ainda não encontrou o tom esperado para o formato do JN. As críticas envolvem sua condução das entrevistas, os comentários durante a cobertura e a maneira como reagiu a determinados momentos da programação eleitoral.

As avaliações, no entanto, são relatos de bastidores e não representam um anúncio oficial da Globo sobre o desempenho do apresentador.

Até o momento, não há notícia de uma decisão para afastar César Tralli do Jornal Nacional. Ao abordar o assunto em 7 de outubro, o NaTelinha informou que a emissora não discutia uma mudança no comando do telejornal.

A expectativa relatada é que o apresentador ganhe mais familiaridade com o formato ao longo dos próximos meses e desenvolva sua própria identidade diante das câmeras, sem romper com a linha editorial construída pelo noticiário ao longo de décadas.

A pressão sobre Tralli ocorre em um momento de transição para o programa. O jornalista assumiu a bancada em novembro de 2025, ao lado de Renata Vasconcellos, após a saída de William Bonner, que comandou o JN por 29 anos.

A mudança representou uma nova etapa para o telejornal e colocou o substituto de Bonner diante de uma cobrança natural por parte do público e do mercado televisivo.