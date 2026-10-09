Celebridades

César Tralli vai sair da Globo? Saiba o que se sabe sobre futuro do jornalista

Apresentador do Jornal Nacional virou alvo de críticas após a cobertura das eleições

Escrito por Anny Malagolini
César Tralli saiu da globo Foto: Globo
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

César Tralli vai deixar a Globo? A atuação do jornalista na cobertura das eleições de 2026 provocou críticas nos bastidores da emissora e levantou dúvidas sobre seu futuro à frente do Jornal Nacional. Apesar da repercussão negativa, não há indicação de que ele esteja prestes a deixar o telejornal ou a emissora.

As informações divulgadas nesta semana apontam insatisfação com o desempenho do apresentador em momentos importantes da cobertura eleitoral. O cenário, porém, é diferente de uma possível demissão: segundo a coluna NaTelinha, do UOL, não há mudança na bancada do principal noticiário da Globo no radar da direção.

Por que César Tralli está sendo criticado na Globo?

A cobertura das eleições presidenciais de 2026 colocou César Tralli sob críticas desde as entrevistas com os candidatos até a apuração do primeiro turno, realizada no domingo, 4 de outubro.

O jornalista, que construiu sua trajetória na emissora com passagens pelo SP1, pela GloboNews e pelo Jornal Hoje, chegou ao Jornal Nacional com a missão de assumir o posto de William Bonner. A expectativa era que ele levasse ao horário nobre o estilo mais incisivo que demonstrava em outras atrações jornalísticas.

Segundo relatos publicados pelo NaTelinha e pela coluna Canal D, do jornal O Dia, parte da avaliação interna é de que Tralli ainda não encontrou o tom esperado para o formato do JN. As críticas envolvem sua condução das entrevistas, os comentários durante a cobertura e a maneira como reagiu a determinados momentos da programação eleitoral.

As avaliações, no entanto, são relatos de bastidores e não representam um anúncio oficial da Globo sobre o desempenho do apresentador.

Até o momento, não há notícia de uma decisão para afastar César Tralli do Jornal Nacional. Ao abordar o assunto em 7 de outubro, o NaTelinha informou que a emissora não discutia uma mudança no comando do telejornal.

A expectativa relatada é que o apresentador ganhe mais familiaridade com o formato ao longo dos próximos meses e desenvolva sua própria identidade diante das câmeras, sem romper com a linha editorial construída pelo noticiário ao longo de décadas.

A pressão sobre Tralli ocorre em um momento de transição para o programa. O jornalista assumiu a bancada em novembro de 2025, ao lado de Renata Vasconcellos, após a saída de William Bonner, que comandou o JN por 29 anos.

A mudança representou uma nova etapa para o telejornal e colocou o substituto de Bonner diante de uma cobrança natural por parte do público e do mercado televisivo.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
mensagens entre Luciano Huck e Vorcaro

Veja as mensagens entre Luciano Huck e Vorcaro reveladas pela PF

Naty Potira

Quem era Naty Potira, influenciadora e torcedora do Santos que morreu aos 39 anos

show da Xuxa em Curitiba

Xuxa faz show hoje Curitiba; veja setlist de músicas e se tem transmissão

destroços do helicóptero que levava Rick

Fotos: veja os destroços do helicóptero que levava Rick

Esposa de Rick deixa os EUA às pressas após desaparecimento de helicóptero

Esposa de Rick deixa os EUA às pressas após desaparecimento de helicóptero

rick e renner

Rick e Renner são irmãos? Relembre como a dupla foi formada

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes