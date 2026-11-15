Celebridades

Ritchie é inglês? Saiba onde vive o cantor de Menina Veneno

Ritchie fez sucesso nos anos 80 com Menina Veneno

Escrito por Anny Malagolini
Ritchie
Foto: Globo
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Dono de uma das músicas mais conhecidas dos anos 1980, Ritchie conquistou o público brasileiro com sua voz e seu português fluente. Mas, apesar de ter feito carreira no Brasil e ser frequentemente associado à música nacional, o cantor nasceu no exterior. Britânico de nascimento, o artista chegou ao país ainda jovem e acabou construindo por aqui sua trajetória pessoal e profissional.

Qual é a nacionalidade de Ritchie?

O cantor Ritchie é britânico. Nascido em 6 de março de 1952, em Beckenham, na Inglaterra, o cantor se chama Richard David Court. Ele chegou ao Brasil em 1972, aos 20 anos, e começou a se envolver com a cena musical brasileira.

A identificação com o país foi tão grande que o artista passou a cantar em português e conquistou o sucesso nacional com Menina Veneno, lançada em 1983. A canção se tornou um dos maiores hits de sua carreira e ajudou a consolidar seu nome na música brasileira.

Atualmente, Ritchie vive no Rio de Janeiro, onde está estabelecido desde a década de 1970. Foi aqui que construiu sua família e desenvolveu a maior parte de sua carreira artística.

Casado com Leda Zuccarelli desde os anos 1970, o cantor continua ligado à música e aos palcos. Mesmo depois de mais de quatro décadas de sucesso, Ritchie mantém uma relação próxima com o público brasileiro, que o reconhece principalmente pelo clássico Menina Veneno.

Ritchie explica o significado de “abajur cor de carne”

Mesmo sendo inglês de nascimento, Ritchie explicou que se familiarizou tanto com a língua portuguesa que algumas expressões de suas músicas despertam curiosidade até hoje. Uma delas está em Menina Veneno, no verso “abajur cor de carne”.

Em participação no programa Altas Horas, exibido em julho de 2025, o cantor explicou o significado da expressão após ser questionado por Lucas Lima. Segundo Ritchie, a palavra “carne” não se refere à comida, mas à pele humana e à sensualidade.

“É carne, não é bife, não. É carne humana”, explicou o artista. Ele também fez uma associação com a palavra inglesa carnation, usada para se referir a uma tonalidade rosada, semelhante à cor da pele.

Jornalista Anny Malagolini
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Tem passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado e Tempo Novo. Profissional sob o DRT 1272/MS

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