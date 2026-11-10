Jovem era estudante de Direito e criadora de conteúdo sobre moda

Quem era Vivi Motta, influenciadora que morreu aos 23 anos no Rio; pais são empresários

Quem era Vivi Motta, influenciadora que morreu aos 23 anos no Rio; pais são empresários

A morte da influenciadora digital Vivi Motta, aos 23 anos, causou comoção entre amigos, familiares e pessoas próximas à jovem no Rio de Janeiro. Conhecida nas redes sociais por compartilhar conteúdos sobre moda, estilo e cotidiano, ela morreu na segunda-feira (9), na capital fluminense.

Quem foi Vivi Motta?

Vivi, cujo nome completo era Victória Motta e Motta Zammit, era estudante de Direito e conciliava a formação acadêmica com a produção de conteúdo para as plataformas digitais. A causa da morte não havia sido divulgada até a publicação desta matéria.

Filha da empresária e joalheira Anna Vitória Motta e do empresário Mark Zammit, a jovem fazia parte de uma família conhecida na sociedade carioca. Sua mãe atua no segmento de joalheria e também era uma de suas principais referências no universo da moda.

O pai, Mark Zammit, é fundador da Gourmet Sports Hospitality (GSH), empresa que trabalha com serviços de alimentação e bebidas em estádios, casas de shows e grandes eventos.

Nas redes sociais, Vivi compartilhava referências de moda, escolhas de looks e momentos de sua rotina. A jovem também tinha presença no TikTok, onde reunia mais de 31 mil seguidores.

Em uma entrevista concedida ao perfil The Code Rio, no Instagram, ela falou sobre a relação entre a graduação em Direito e o trabalho como criadora de conteúdo. Na ocasião, explicou que os estudos contribuíam para desenvolver seu olhar analítico, enquanto a moda representava um espaço para expressar a criatividade.

“É na moda e na criação de conteúdo que eu consigo explorar meu lado mais criativo, testar ideias, contar histórias e transformar referências em algo meu”, afirmou.

A declaração mostrava como a jovem enxergava a possibilidade de conciliar interesses diferentes, sem abrir mão da expressão pessoal por meio da moda.

A notícia do falecimento repercutiu entre moradores de São Conrado, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro onde Vivi morava, e pessoas próximas à família.

Nas redes sociais, personalidades também manifestaram solidariedade aos familiares. A socialite Narcisa Tamborindeguy publicou uma mensagem de apoio à mãe da jovem, desejando força neste momento de luto. A apresentadora Márcia Goldschmidt também deixou uma manifestação de carinho.