Virgínia ficou com Neymar em festa da F1? Entenda o boato

Virginia Fonseca e Neymar teriam ficado em festa antes do GP de São Paulo, diz colunista

Virginia Fonseca e Neymar teriam ficado durante uma festa realizada em São Paulo no dia 6 de novembro, às vésperas do Grande Prêmio de Fórmula 1. O possível envolvimento foi revelado pela coluna de Fábia Oliveira, que também descreveu como teria sido a aproximação entre os dois durante o evento.

Segundo a publicação, a influenciadora e o jogador não teriam tentado esconder a proximidade dos demais convidados. Em determinado momento, Virginia teria dançado sobre Neymar, que estaria sentado em um sofá. Outro episódio relatado pela coluna envolve um microfone. Neymar teria aproveitado o momento para brincar com Virginia, chamando-a de “Vivibora”, apelido conhecido entre amigos próximos e fãs da empresária.

Virgínia ficou com Neymar ou não?

Até o momento, porém, não há confirmação de que os dois tenham iniciado um relacionamento. Neymar, inclusive, negou publicamente qualquer envolvimento com a influenciadora.

As especulações sobre a vida amorosa de Virginia ganharam força desde o fim de seu relacionamento com Vini Jr., atacante do Real Madrid. Nas últimas semanas, outros nomes também foram associados à influenciadora.

Um deles é o piloto de Stock Car Cesar Ramos. Os dois teriam trocado beijos durante uma festa em São Paulo após o GP de Fórmula 1, o que levantou rumores de um possível romance. Questionado sobre a possibilidade de estar conhecendo Virginia melhor, Cesar disse que a encontrou em uma festa e a descreveu como uma pessoa “muito gente boa”. O piloto, no entanto, não confirmou um relacionamento.

Virginia também foi apontada como possível affair do argentino Franco Colapinto. A equipe da influenciadora negou as especulações e divulgou uma nota criticando a divulgação de rumores sem confirmação.

“Virginia nega categoricamente as insinuações e lamenta que especulações dessa natureza sejam tratadas como fatos, sem o devido compromisso com a verdade e sem considerar as consequências de sua divulgação”, afirmou o comunicado.

Neymar nega envolvimento com Virginia

Com a repercussão da notícia sobre um possível affair, Neymar, que é casado com Bruna Biancardi, decidiu se manifestar nas redes sociais. Primeiro, o jogador comentou uma publicação sobre o assunto e pediu para não ser envolvido em polêmicas.

“Estou tão tranquilo e feliz! Não me ponha em polêmica aleatória sem sentido”, escreveu.

Depois, o atacante publicou um texto nos stories para negar diretamente qualquer envolvimento com Virginia.

“Não sou de fazer isso aqui nos meus stories. Mas dessa vez passaram dos limites, está saindo notícia sobre meu envolvimento com outra pessoa e eu nego!”, declarou.

Na sequência, Neymar criticou a repercussão de informações que, segundo ele, seriam divulgadas pelo interesse em associar nomes famosos, sem compromisso com a realidade.

“É triste viver que as pessoas estão mais pelo hype dos nomes do que a realidade em si. Minha equipe já se posicionou, mas tive que vir aqui falar para dar o ultimato. Grande abraço e deixa eu jogar meu poker em paz”, finalizou.