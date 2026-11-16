Breno Ferreira chamou a atenção de Simaria durante o Domingão com Huck, mas a cantora chegou um pouco tarde: o ator já tem um amor para chamar de seu. Namorado de Clara Moneke, o artista foi surpreendido com uma cantada da sertaneja, que não escondeu a admiração por sua aparência durante o quadro Dança dos Famosos. A situação divertiu o público e também rendeu uma resposta bem-humorada da atriz nas redes sociais.

Como começou o namoro de Clara Moneke e Breno Ferreira?

Clara Moneke tem 27 anos e Breno Ferreira, 28. Embora estejam juntos há aproximadamente dois anos, a história do casal começou bem antes, em 2022, quando os dois se conheceram durante as gravações da série Amar é Para os Fortes.

Em entrevista ao gshow, publicada em junho de 2025, Clara contou que sempre achou Breno muito autêntico e ousado na maneira de se vestir. O ator também revelou que admirava a versatilidade da namorada e que os dois costumam trocar roupas e referências de moda.

O romance começou a ganhar forma em 2024, durante um show do cantor Péricles. Foi nessa ocasião que os dois perceberam que a amizade estava se transformando em algo a mais. O ator relembrou os olhares trocados naquela noite, enquanto Clara descreveu o primeiro beijo como o momento em que os dois tiveram certeza de que estavam apaixonados.

“Foi uma coisa que no primeiro beijo a gente sabia. Ferrou. Foi amor ao primeiro beijo”, contou a atriz ao gshow.

Em junho de 2025, quando celebraram o primeiro Dia dos Namorados juntos, Clara e Breno já demonstravam planos de construir uma vida a dois. Na ocasião, a atriz afirmou que queria ficar com o namorado até o fim da vida e revelou que os dois já conversavam sobre ter filhos e formar uma família.

Onze meses depois do primeiro beijo, os artistas também brincaram sobre a possibilidade de casamento, com Breno dizendo que a união seria o próximo passo natural da relação.

Em entrevista mais recente ao podcast Cá Entre Nós, Clara revelou que o namorado já a pediu em noivado algumas vezes. Segundo a atriz, Breno chegou a presenteá-la com três anéis de noivado.

“O Breno já me pediu em noivado algumas vezes. Já, mais de uma vez. Juro, o Breno já me deu uns três anéis de noivado, ele sempre renova”, contou.

Clara Moneke reage à cantada de Simaria em Breno Ferreira

O relacionamento também virou assunto no Domingão com Huck, exibido no domingo (15). Durante uma participação como jurada do quadro Dança dos Famosos, Simaria elogiou a aparência de Breno Ferreira e chegou a perguntar se o ator estava solteiro.

“Olha o tamanho dele! Esse coleguinha aí… achei bonito esse menino! Eu tô na pista, tu tá também?”, brincou a cantora.

Breno respondeu que não estava disponível, lembrando que namora Clara Moneke. No dia seguinte, segunda-feira (16), a atriz comentou o episódio nas redes sociais, demonstrando bom humor.

“Impossível não se encantar, né, coleguinha? Te entendo”, escreveu Clara em uma publicação do gshow que mostrou a interação.

A resposta fez referência ao apelido “coleguinha”, associado a Simaria desde a época em que cantava ao lado da irmã, Simone Mendes.