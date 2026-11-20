Gabriel Félix: quem era o noivo de Isabelle Abreu que morreu aos 29 anos

Gabriel Félix: quem era o noivo de Isabelle Abreu que morreu aos 29 anos

O influenciador digital Gabriel Félix morreu na noite de quinta-feira (19), aos 29 anos. A notícia foi divulgada nesta sexta-feira (20) pela noiva, a criadora de conteúdo cearense Isabelle Abreu, conhecida como Xsbel, que usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao companheiro e pedir respeito à família neste momento de luto.

Em uma publicação, Isabelle lamentou a morte de Gabriel e relatou a dor de perder o companheiro. Segundo ela, a causa do falecimento ainda não foi esclarecida. “Estou sentindo uma dor que nunca imaginei sentir. O Gabriel é o amor da minha vida, minha alma gêmea”, escreveu a influenciadora ao falar sobre a perda.

O casal tinha uma filha, nascida em outubro de 2023. A família compartilhava momentos da rotina, vídeos de humor e registros da vida juntos nas redes sociais, onde conquistou milhares de seguidores.

Gabriel e Isabelle oficializaram o noivado em julho de 2025, quando o influenciador pediu a companheira em casamento. Desde então, os dois continuavam publicando conteúdos sobre o relacionamento, a vida familiar e os momentos com a filha.

A despedida de Xsbel também foi marcada por mensagens sobre o amor que construíram e pelas lembranças deixadas pelo companheiro. A influenciadora pediu orações e reforçou que a família precisa de privacidade para atravessar o período de luto. Em outra manifestação, nos stories do Instagram, Isabelle voltou a falar sobre a morte e disse que ainda não tinha informações sobre o que aconteceu com Gabriel. Até o momento, não foi divulgada a causa do falecimento, nem detalhes sobre o local onde ele morreu.

Um dia antes da morte de Gabriel, Isabelle publicou um vídeo de uma aula de dança em Fortaleza, no Ceará. A gravação também mostra o influenciador e a filha do casal. Em determinado momento, Gabriel aparece acompanhando alguns passos ao lado da noiva.

A publicação ganhou repercussão após a confirmação da morte, com seguidores deixando mensagens de apoio e condolências à família.

Quem eram Gabriel Félix e Xsbel?

Gabriel Félix e Xsbel ficaram conhecidos na internet por conteúdos que misturavam humor, cotidiano, referências à cultura nordestina, moda vintage e experiências da maternidade e da vida em família.

O influenciador reunia cerca de 1,5 milhão de seguidores no Instagram e 1,9 milhão no TikTok. Isabelle Abreu, por sua vez, tinha aproximadamente 4,2 milhões de seguidores no Instagram e 5,7 milhões no TikTok.

A morte de Gabriel gerou manifestações de pesar entre seguidores que acompanhavam o casal e seus vídeos nas plataformas digitais. A família pediu que as mensagens de carinho sejam acompanhadas de respeito à privacidade neste momento.