Chá revelação dos famosos: de fogos de artifício a projeção em prédio

Já ouviu falar em chá revelação? Criado em 2008 pela americana Jenna Karvunidis, consiste em uma festa para descobrir o sexo do bebê, que tem se tornado cada vez mais popular. Há opções tradicionais, com bolos e bexigas, e as mais inusitadas, como as dos famosos, que reúnem recursos tecnológicos.

Como é o chá revelação?

A diferença do chá de bebê tradicional é que a nova festa reúne familiares para descobrir juntos o sexo da criança. Sempre conta com alguma brincadeira, que mostra rosa para menina e azul para menino. É comum o casal cortar um pedaço de bolo e encontrar uma das cores no recheio. Pode-se ainda estourar bexigas com confete colorido dentro.

Muitos famosos vão além e apostam em opções tecnológicas, com luzes, projeções e fogos de artifício. Já Bruno Gagliasso, que nem sabia o que era esse tipo de evento, brincou que o do filho Zyan consistiu simplesmente em um emoji azul publicado por Bruna Marquezine. Confira detalhes:

Arranha-céu em Dubai

O casal de youtubers Anas e Asala Marwah, conhecido como “Família Anasala” no YouTube, usou o maior edifício do mundo para anunciar o sexo do bebê. O Burj Khalifa, localizado em Dubai, tem 160 andares e 828 metros, e mostrou uma projeção em sua lateral com contagem regressiva e depois a frase “é um menino”, escrita em inglês.

O jornal “Metro” especulou que um evento do tipo custaria cerca de 74 mil libras esterlinas (cerca de R$ 500 mil, na cotação atual). Mas os dois negaram que tenham pago pelo show de luzes, segundo o jornal “Daily Mail”.

Luzes

A influenciadora digital Virgínia Fonseca e o cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, anunciaram o sexo do primeiro filho em um chá revelação online. Luzes coloridas foram projetadas no casal, até que a cor rosa surgiu, indicando a chegada de Maria Alice.

Chá revelação com fogos de artifício

O DJ Alok e Romana Novais fizeram o chá revelação de Raika, em agosto. No início, parecia um evento tradicional, em que se estoura as bexigas para descobrir o sexo do bebê, mas nada ocorreu. Então, no prédio à frente, fogos de artifício na cor rosa finalizaram o evento grandioso.

Festa substituída por emoji

No Twitter, Bruno Gagliasso contou como foi o chá revelação de Zyan, seu terceiro filho com Giovanna Ewbank. “Hoje me perguntaram como foi o ‘chá de revelação’ do Zyan… Depois de descobrir o que era, me lembrei que foi um emoji de coração azul que a Bruna Marquezine comentou e as pessoas deduziram que seria um menino”, brincou, aos risos.