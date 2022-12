Elenco do filme Um Natal Cheio de Graça - Foto: Reprodução/Netflix

Um Natal Cheio de Graça elenco: quem é quem no novo filme da Netflix

Um Natal Cheio de Graça elenco é protagonizado por Gkay e Sérgio Malheiros, mas também conta com nomes já conhecidos pelo público, incluindo Vera Fischer, Monique Alfradique e o humorista Diogo Defante. O longa-metragem já está disponível para os assinantes da plataforma de streaming.

Gkay interpreta Graça

A protagonista da história é Graça, interpretada pela influenciadora digital Gkay. A personagem é uma mulher festeira e sem papas na língua que propõe a Carlinhos (Sérgio Malheiros) um namoro falso para encobrir a traição da namorada do rapaz para a família dele.

Géssica Kayane é influenciadora digital e atriz. Nascida na Paraíba, a famosa de 29 anos de idade soma mais de 19 milhões de seguidores no Instagram e mais de 20 milhões no TikTok. Ele já esteve nos filmes Carnaval (2021), Detetive Madeinusa (2021) e Me Tira da Mira (2022).

Sérgio Malheiros interpreta Carlinhos

Carlinhos, interpretado por Sérgio Malheiros, pretendia pedir sua namorada em casamento às vésperas da ceia de Natal de sua família, mas descobriu uma traição. É quando ele conhece Graça, que lhe propõe um namoro falso para não desagradar os familiares do rapaz na data mais importante do ano.

Sérgio Malheiros ficou famoso ainda criança, quando atuou em Da Cor do Pecado (2004). Hoje, aos 29 anos, ele segue atuando. Sua última novela na Globo foi em 2019, quando esteve em Verão 90. No cinema, ele esteve recentemente no filme Lulli.

Vera Fischer interpreta Lady Sofia

A atriz Vera Fischer é Lady Sofia, avó de Carlinhos. Matriarca da família, ela receberá Graça em sua mansão, onde a suposta namorada de seu neto irá causar na ceia de Natal.

Um dos maiores nomes da Globo durante anos, Vera Fischer deixou a emissora em 2020 - seu último trabalho foi uma participação em Malhação: Vidas Brasileiras (2018). Aos 71 anos, a atriz segue atuando. Além de Um Natal Cheio de Graça, ela também esteve recentemente no filme Me Tira da Mira.

Monique Alfradique

Monique Alfradique também está no elenco de Um Natal Cheio de Graça. Aos 36 anos, também é uma grande estrela global.

Sua última novela na emissora foi em 2019, quando fez uma participação em A Dona do Pedaço (2019). Ela também era apresentadora do reality show culinário Mestre do Sabor, mas o programa teve sua temporada cancelada neste ano. Em 2021, participou da novela portuguesa Festa É Festa.

Letícia Isnard

Letícia Isnard, 48, é bastante conhecida pelo papel de Ivana em Malhação: Vidas Brasileiras (2018). Seu último trabalho na emissora foi em 2020, quando fez uma breve participação em Amor de Mãe (2020). Na emissora carioca, ela também esteve em Liberdade, Liberdade (2016), Sangue Bom (2013) e Junto e Misturado (2013).

No ano passado, ela interpretou Ana na série Desjuntados (2021), disponível na Amazon Prime Video.

Heitor Martinez

Heitor Martinez também está no elenco do novo longa-metragem da Netflix. O ator, de 55 anos, está fora da Globo desde 2018 quando esteve em O Sétimo Guardião.

Nos últimos anos, o famoso participou de produções da Record. Ele interpretou Bernardo na novela Amor sem Igual e Labão na trama bíblica Gênesis, na fase Jacó.

Diogo Defante

Diogo Defante faz sua estreia em filmes. Nos últimos anos, o humorista ficou bastante conhecido nas redes sociais por seus vídeos engraçados no Instagram e YouTube.

Ele viralizou novamente ao interpretar o Repórter Doidão na cobertura da Copa do Mundo no Catar para o CazéTV, comandado pelo streamer Casimiro.

Valéria Vitoriano

Um Natal Cheio de Graça elenco também conta com Valéria Vitoriano, 50. A humorista possui mais de 30 anos de carreira.

Vitoriano é conhecida pela personagem Rossicléa, que já passou por programas como Jô Soares, Xuxa, Gugu, Domimgão, entre outros. Ela também é atriz, produtora, apresentadora e mestre de cerimônias.

Nando Cunha

Nando Cunha tem 56 anos e também ficou conhecido por seus papéis na Globo. Atualmente, ele está no ar na novela Travessia interpretando Joel, um dos personagens do núcleo da Vila Isabel.

Nos últimos anos, ele esteve em Gênesis (2021), da Record, As Aventuras de Poliana (2018), do SBT, além de programa humorísticos do Multishow como Tomara que Caia (2015) e Os Suburbanos (2015).

Outros atores de Um Natal Cheio de Graça elenco

Gabriel Louchard

Flávia Reis

Marianna Armellini

Cezar Maracujá

Noemia Oliveira

Valentina Vieira

Victor Meyniel

Direção: Pedro Antonio

