Anna Beatriz Lima: saiba quem é a noiva do Casimiro

Anna Beatriz é um nome conhecido entre os fãs de Casimiro, um dos streamers mais famosos do Brasil. O vascaíno sempre fala da amada durante suas lives e jovem é até conhecida como "primeira dama" entre quem acompanha o trabalho do carioca. Afinal, quem é a noiva do Casimiro? A jovem tem longa história ao lado do streamer.

+Conheça as esposas e namoradas dos jogadores da Seleção Brasileira em 2022

Quem é Anna Beatriz, a noiva do Casimiro?

A noiva do Casimiro se chama Anna Beatriz Lima. Assim como o streamer, a jovem é uma torcedora do Vasco da Gama, grande paixão do streamer. Aliás, o time faz parte da história como os dois se conheceram.

Em uma das lives de seu canal da Twitch, Casimiro revelou aos fãs como conheceu a amada, com quem está há quase 10 anos. Ele e Anna Beatriz tiveram o primeiro contato por meio de uma página de humor do Vasco.

"Ela me seguia lá, me mandou uma dm, a gente conversou lá pelo perfil e aí gostei dela. A gente ficou resenhando mó tempão, não tinha tinder [na época], não tinha nada, a gente ficou conversando pelo Facebook", revelou.

O momento foi parar no canal de cortes do youtuber, que também contou que passou vergonha no primeiro encontro da dupla, quando ele se desequilibrou no ônibus e acabou esbarrando em uma idosa:

Os dois eram bem jovens quando se conheceram e começaram a namorar. Ambos estavam ainda no começo da faculdade e desempregados. Casimiro estudou Jornalismo, mas não chegou a terminar o curso. Enquanto estudava, ele conquistou uma vaga como estagiário no TNT Sports.

O apresentador começou a ficar conhecido e também passou por outras emissoras, como o SBT. Porém, ele estourou realmente com seu trabalho na internet, na Twitch e Youtube.

Já Anna Beatriz, a noiva do Casimiro, se formou em Arquivologia pela Universidade Federal Fluminense entre 2012 e 2017. Depois, ela fez uma pós-graduação em Gestão Eletrônica de Documentos pela Estácio, entre 2020 e 2021, e também conquistou certificação de Gestão da Documentação Eletrônica pela IDEMP em 2019 (Instituto de Desenvolvimento Empresarial), de acordo com a página dela no Linkedin.

Ainda segundo o perfil do Linkedin, entre 2014 e 2016, a jovem trabalhou como estagiária no Arquivo Central da Universidade em que estudou. Depois, entre julho de 2016 e julho de 2017, migrou para o Ministério Público do Rio de Janeiro, em que também tinha o cargo de estagiária.

Em 2018, ela conquistou uma vaga de tempo integral e integrou o CODEMAR como arquivista. Por lá, ela permaneceu até setembro de 2021. Depois disso, não há outras experiências registradas.

Apesar de Casimiro contar sobre o relacionamento para o público em algumas lives e ambos publicarem fotos nas redes sociais, a dupla mantém o namoro de forma discreta. Anna Beatriz nunca aparece nos vídeos do noivo, que conta mais de 3 milhões de inscritos na Twitch e cerca de 4 milhões de fãs no Youtube, somando seu canal oficial e o de cortes.

+Quem é Diogo Defante? 8 vídeos para explicar a loucura do streamer que cobre a Copa para Casimiro

+Bruna Marquezine: quem é o atual namorado da atriz?

Casal precisou adiar casamento e Cazé brincou sobre término

No dia 17 de novembro, dois dias antes da data marcada para seu aguardado casamento, Casimiro anunciou que a cerimônia seria adiada. O streamer testou positivo para covid-19 e por isso tomou a decisão.

Para os fãs, Casimiro gravou um vídeo em que explicava a situação. O famoso brincou no começo da gravação: "fala rapaziada, tudo bem? Estou passando aqui para fazer um comunicado não muito feliz. Meu casamento que seria agora dia 19, o famoso sábado, não vai acontecer. Infelizmente eu e a Anna Beatriz terminamos (risos). Não, brincadeira, a gente não terminou não".

"Ontem, testei positivo para covid. Foi uma decisão nossa, que foi muito doída, muito ruim, mas foi melhor para todo mundo e para a saúde dos convidados. A gente decidiu adiar esse casamento, provavelmente para o mês que vem. Tá bom? É melhor que eu avise para vocês do que saia aí em algum site caça-clique", completou.

A nova data em que a dupla subirá ao altar ainda não foi revelada pelo streamer, que está focado em sua cobertura da Copa do Mundo na Twitch e seu canal no Youtube, que contam com milhões de fãs.

O influenciador Casimiro Miguel, que iria casar no sábado (19), contraiu Covid-19 e adiou a cerimônia. 📽 Reprodução pic.twitter.com/ybKnBCuTaR — Goleada Info 🏆🇧🇷 (@goleada_info) November 17, 2022

Leia também

Quem Gisele já namorou? Os romances da super modelo