Alô 2021: quem é você na virada do ano dos famosos?

A virada do ano dos famosos deu o que falar nas redes sociais. Por um lado, teve Neymar (28) virando meme ao escolher look todo prateado para passar o réveillon com amigos e família. Por outro, Xuxa (57) com camiseta branca básica. Sem falar em Jojo Todynho (23), que disse que dormiu na virada do ano. Além disso, a noite teve muito romance e até pedido de namoro. Vem ver tudo.

Como foi a virada do ano dos famosos?

Enquanto Neymar ostenta um look prateado ao lado de uma linda decoração, Xuxa escolhe uma simples camiseta branca e um shortinho com a cor combinando. Teve também pedido de namoro de ex-participantes do reality ‘A Fazenda 12’, além de campeão passando a virada do ano deitada na cama.

Neymar inovou com o look

Neymar teve um ano novo dos famosos bem agitado. Após a polêmica festa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde o craque do PSG foi apontado como organizador, o jogador surgiu com um look extravagante e chamando atenção de todos. Depois de negar a festa e revelar que a passagem do ano com apenas alguns amigos e familiares, Neymar posou com look todo prateado e rendeu memes na internet.

Veja os memes no Twitter

Xuxa optou por look simples

A cor branca foi a preferida na virada do ano dos famosos. A eterna rainha dos baixinhos, a apresentadora Xuxa, escolheu comemorar a chegada de 2021 com uma camiseta branca e um shortinho. Ao lado de Junno Andrade, Sasha e João Figueiredo (namorado de Sasha), Xuxa passou a virada do ano com sorriso largo no rosto.

Mariano e Jakelyne engataram um romance – virada do ano dos famosos

O cantor sertanejo que faz dupla com Munhoz, resolveu dar um passo em seu relacionamento com a modelo e ex-Fazenda Jakelyne Oliveira. Os dois, que formavam um casal no confinamento rural da Record TV, continuaram o romance aqui fora. E, na virada do ano dos famosos, na madrugada da última sexta-feira (1/12), o cantor surpreendeu a Miss Brasil 2013 com um pedido de namoro.

Jojo Todynho dormiu no ano novo

A cantora e campeã do reality ‘A Fazenda 12’, da emissora Record TV, disse que passou o ano novo deitada na cama. Depois de posar toda linda com champanhe na mão, a intérprete do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’, fez um vídeo para a sua rede social do Instagram na madrugada do primeiro dia do ano. Através da conta oficial, ela revelou não estar com tanto ânimo para curtir a chegada de 2021: “Nossa, queria estar tão animada, mas tô sem ânimo nenhum. […] Quero deixar aqui meu Feliz Ano Novo pra todos porque eu vou dormir. Amanhã é outro dia e Deus vai me dar vitórias”.

Na fala, ela revela que o ano de 2020 foi para ela. “Muito bom para mim e, ao mesmo tempo, muito ruim”, disse Jojo. Ela ainda acrescenta que espera que 2021 seja de renovação e crescimento, citando sempre Deus no comando de sua trajetória de vida. Na virada do ano dos famosos no Instagram, Jojo postou uma foto com a seguinte frase: “Esse ano foi tudo muito difícil para todos e foi um ano de muito aprendizado, que esse novo ciclo que se inicia novamente em nossas vidas seja de paz, amor e muito crescimento e renovação, que o Espírito Santo de Deus pode fazer morada em nossas vidas !!! Feliz Ano Novo vem 2021 de sempre Deus no comando de sua trajetória de vida”.

