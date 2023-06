Amaury Lorenzo: Ramiro da novela Terra e Paixão é solteiro?

Um machão bastante rude, o personagem Ramiro tem chamado a atenção do público na novela Terra e Paixão. Interpretado pelo ator Amaury Lorenzo, o capanga faz tudo de Antônio (Tony Ramos) também deixa o público curioso sobre sua vida pessoal fora das telinhas. Afinal, ele é solteiro ou comprometido?

Ator que faz Ramiro de Terra e Paixão é solteiro ou casado?

O ator Amaury Lorenzo de 38 anos de idade está solteiro no momento, e parece não não estar afim de iniciar um romance agora. Em entrevista da coluna de Patrícia Kogut, no O Globo, publicada no dia 16 de junho, o artista disse que não tem "tempo para beijar na boca" e que está comprometido apenas com seu personagem na novela de Walcyr Carrasco, o que é uma oportunidade única na carreira.

Muito dedicado ao trabalho, Amaury Lorenzo começou sua trajetória na arte bem cedo. Aos 15 anos de idade ele já era formado em balé e se mudou de Minas Gerais para o Rio de Janeiro para trabalhar. Depois de algum tempo na dança, ele passou a estudar teatro e hoje é também roteirista e diretor.

Além de todo esse trabalho, o artista também se dedica ao ofício de professor. Amaury ensina jovens em situação de vulnerabilidade social no Rio de Janeiro há mais de 15 anos com aulas de teatro.

Amaury Lorenzo já fez outras novelas?

Ramiro em Terra e Paixão é o maior papel de Amaury Lorenzo até agora nas telinhas. Esta é primeira vez que o ator tem grande repercussão de um personagem nas telinhas, mas isso não significa que ele não tenha aparecido em novelas antes com participações menos expressivas.

Com uma carreira extensa, o artista já esteve em outras obras de Walcyr Carrasco, como O Outro Lado do Paraíso (2017) e A Dona do Pedaço (2019), produção em que ele viveu um investigador de Chiclete, personagem de Sérgio Guizé.

Além disso, o ator também apareceu em Pega Pega (2017), Espelho da Vida (2018), A Força do Querer (2017) e foi Jackson, um treinador de basquete, na novela Bom Sucesso (2019).

Fora da TV Globo, ele também esteve em obras da Record, como Terra Prometida (2016), O Rico e o Lázaro (2017), Apocalipse (2017) e Amor sem Igual, em que interpretou um segurança que está sempre ao lado de Tobias (Thiago Rodrigues), vilão da trama.

Segundo contou para o site oficial da Globo, o ator foi convidado para viver Ramiro em Terra e Paixão no final de outubro do ano passado. Após uma aula, ele recebeu ligação do produtor de elenco do folhetim, Fabio Zambroni, que o chamou para um teste. O famoso conquistou o papel e hoje faz sucesso nas telinhas.

Ramiro e Kelvin vão ficar juntos em Terra e Paixão?

Ramiro já indicou que pretende trair o patrão Antônio ao contar alguns segredos sujos para Irene (Gloria Pires). Porém, o personagem de Amaury Lorenzo continuará sob as asas do vilão e cometerá novas atrocidades.

Os resumos adiantam que nos próximos capítulos o fazendeiro pedirá ao capanga que ele suma com Breno (Daniel Chagas), irmão de Isabel (Yasmin Gomlevsky) - jornalista assassinada por Ramiro - que chegou na cidade para tentar chantagear o ricaço. O corpo do rapaz será achado no rio em breve.

Além disso, Ramiro vai estreitar laços com Kelvin (Diego Martins) e a dupla tentará arrancar dinheiro de Luigi (Rainer Cadete). O capanga de Antônio e o funcionário do bar também descobrirão o segredo de Daniel (Johnny Massaro), quando avistarem o filho do patrão beijando Aline (Barbara Reis). Porém, Ademir (Charles Fricks) tentará alertar Kelvin que ele deve tomar cuidado com Ramiro.

