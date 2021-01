Entenda porque Xuxa saiu da Record e quer se mudar para a Itália

Xuxa cedeu uma entrevista com várias revelações exclusivas à Carolina Ferraz, apresentadora do Domingo Espetacular, e contou que tem procurado casas na Itália, a mansão de 45 milhões da rainha dos baixinhos, que fica no Rio de Janeiro, está à venda.

Xuxa deixou a Record em dezembro de 2020, quando a apresentadora decidiu não renovar com a emissora, mas revelou que tem carinho pelo canal e que a despedida foi dolorosa.

Xuxa quer morar na Itália

Durante entrevista à Record, Xuxa falou sobre a carreira, e que agora aos 57 anos, pretende desacelerar. “Você já tem um lugar em que gostaria de dizer: ‘olha, esse é o lugar que eu quero ficar tranquila e envelhecer?'”, quis saber Carolina Ferraz. Sem demora, a apresentadora respondeu: “Itália”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Bacana, que lugar da Itália?”, questionou a entrevistadora. “Estou vendo Toscana, algumas casas lá. Minha filha gosta muito da Itália e a gente tem cidadania italiana, então acho que de repente tem essa grande a possibilidade”, contou Xuxa. “Nunca mais vou ter essa vida agitada que eu tinha”, completou.

Leia também: apresentadora elogia Biel e leva invertida de Sasha: ‘menos mãe’

Apresentadora falou sobre despedida da Record

Xuxa trabalha na Record TV desde 2015 e encerrou o contrato com a emissora em dezembro de 2020. No canal, a apresentadora esteve a frente dos programas Dancing Brasil, The Four, Canta Comigo e o Programa Xuxa Meneghel.

Na entrevista, a apresentadora falou sobre sua saída da Record: “tenho muita gratidão por tudo o que vivi aqui. Realmente essa casa que me acolheu por muitos anos, nossa… Nunca me despedi com tanto dor”.

Xuxa revelou que seus projetos para 2021 são: um documentário e um filme sobre sua vida.

Como é a mansão de Xuxa?

A mansão da apresentadora na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, tem 2.300 m² de área construída, 6 suítes, 14 banheiros, 2 piscinas, 1 cinema e mais áreas de lazer.

Veja também:

Letícia Spiller revela mentira que contou quando era Paquita

Após 30 anos, Xuxa responde carta de ex-fã mirim

Xuxa dá bronca em fãs de Mirella após carro de som