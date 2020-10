Pandemia impulsiona lado empreendedor de Rihanna e mais famosas

A pandemia distanciou as famosas de seus trabalhos no palco, TV, cinema e teatro. Mas elas não ficaram paradas. A crise abriu espaço para se lançarem em novos empreendimentos de diferentes áreas. Marina Ruy Barbosa e Thaila Ayala entraram no ramo da moda, lançando marcas com enfoque sustentável. A cantora Rihanna se aventurou em cuidados com a pele, com produtos veganos. Cameron Diaz aprofundou seus conhecimentos em vinho e colocou no mercado dois rótulos orgânicos. Conheça as marcas das famosas empreendedoras:

Famosas empreendedoras: Marina Ruy Barbosa criou a Ginger

Longe do trabalho da TV durante a quarentena, Marina Ruy Barbosa aproveitou para investir em uma marca de moda sustentável. A Ginger foi lançada em julho, em parceria com Vanessa Ribeiro, sendo que as primeiras peças disponibilizadas se esgotaram no mesmo dia.

“Acredito em uma moda com olhar para o futuro, com mais atenção ao meio ambiente e preocupada com o impacto. Ter uma marca que tivesse o meu DNA, em que eu participasse de todos os detalhes – desde a criação de marca e tudo o que envolve um projeto novo, até a escolha de tecidos junto com a equipe (entendendo todos os impactos que cada um causam ao nosso planeta!) -, fazer uma moda fashion, com modelagens e acabamentos que eu acredito”, escreveu a famosa em seu Instagram.

A coleção-cápsula de estreia, chamada “Prefácio”, teve 100% do lucro revertido para a ONG Gerando Falcões, que atua nas favelas. Em outubro, foi a vez de apresentar a “Amazônia”, com tratamento antiviral no tecido, que se mostrou eficiente contra vírus envelopados, como o coronavírus. A blusa e a calça de moletom saem por R$ 437 e R$ 347, respectivamente. Desta vez, todo o lucro será revertido à Casa do Rio, com iniciativas no Estado do Amazonas que contribuem para o desenvolvimento humano e territorial, por meio da educação integral, empreendedorismo e agroecologia.

Thaila Ayala segue tendência da moda sustentável

Thaila Ayala é uma das famosas empreendedoras. Junto com as amigas Maria Cláudia Luquet e Fernanda Cardanome, criou uma marca de moda, em junho, e acabou se envolvendo em uma polêmica logo no início. É que foi chamada de “Vir.us”, o que rendeu críticas devido à referência ao coronavírus. Então, o nome passou a ser “Amar.ca”.

“Quero pedir desculpa a todos vocês que apontaram as incongruências. Nunca quis romantizar a pandemia. Esse assunto nunca deve ser romantizado. Eu entrei como sócia de duas amigas que foram atingidas pela pandemia e, por causa dela, estavam com suas produções paradas. Pensamos em criar algo que gerasse renda neste momento, que fosse uma maneira de ajudar. Entendo que a escolha do nome não foi feliz e não hesitamos em mudar”, escreveu a atriz em seu Instagram.

As primeiras peças eram em tie-dye, custando entre R$ 137 e R$ 367. A coleção atual é de moletom liso, composta por shorts (R$ 237), calça (R$ 297), casaco (R$ 377 ou R$ 387, dependendo do modelo), cropped (R$ 387) e macaquinho (R$ 397).

O material de divulgação enfatiza a ligação com a moda sustentável. “Tem o selo Eu Reciclo. Isso quer dizer que destinamos recursos a cadeia de reciclagem por meio de operadores para retirarem do meio ambiente uma quantidade maior do que 100% dos materiais utilizados na produção de nossas embalagens.” Também garante neutralizar suas emissões de carbono e o algodão usado possui o selo BCI, que preserva a natureza.

Rihanna oferece cosméticos veganos – Famosas empreendedoras

Depois de maquiagem e roupas íntimas, a cantora barbadense Rihanna aproveitou a quarentena para lançar sua marca de cuidados com a pele, a Fenty Skin, no dia 31 de julho. “Eu queria que fosse acessível, fácil e aliviasse a pressão na escolha de uma rotina de beleza, então criei uma rotina que cabe para todos”, afirmou a famosa em comunicado.

São três produtos veganos: um cleanser (25 dólares), um tônico (28 dólares), e um creme diurno com proteção solar (35 dólares).

Cameron Diaz lança vinhos orgânicos

Os investimentos das famosas vão além dos segmentos de moda e beleza. A atriz americana Cameron Diaz lançou Avaline, uma linha de vinhos orgânicos, sem adicionar açúcares, corantes, aromatizantes ou concentrados. A parceria com a amiga Katherine Power resultou em dois rótulos, um branco e um rosé (cerca de 20 dólares cada).

“Gostei de vinho por muitos anos e nunca o questionei. Nem uma vez”, lembra Diaz. “Na verdade, achei que era a escolha de álcool mais responsável, porque era feita com uvas fermentadas. Mas eu não tinha ideia do processo. Uma das primeiras conversas que Katherine e eu tivemos sobre como fazer um vinho mais limpo foi ‘o que vamos adicionar a ele?’ Logo aprendemos que a resposta não é o que se adiciona, mas sim o que não se adiciona.”