Onde é a Farofa da Gkay e tem como comprar ingresso? Tudo sobre a festa

A Farofa da Gkay já se tornou um evento obrigatório para várias celebridades do mundo da internet. A festança reúne principalmente influenciadores digitais e conta com apresentações, luxo e aparições ilustres. A comemoração é realizada em um espaço em Fortaleza, capital do Ceará.

Onde é realizada a festa da Farofa da Gkay?

Comandado pela influenciadora paraibana Gkay, o Farofa da Gkay de 2022 está sendo realizado em um hotel de Fortaleza, no Ceará, o Marina Park Hotel. O espaço é localizado na Praia de Iracema, próximo ao centro de Fortaleza e também próximo ao aeroporto.

O Marina Park Hotel é banhado pelo mar e tem 200 metros da Praia Formosa inseridos em seu perímetro, que conta com 26.000 m² de área construída e um total de 40.000 m².

De acordo com o site próprio do local onde é realizada a Farofa da Gkay, o Marina Park é o maior hotel de Fortaleza. Ele é um projeto arquitetônico inspirado em um transatlântico e conta com 315 unidades, entre eles suítes imperiais, quartos de luxo, suítes presidenciais, suítes martes, suítes executivas, entre outras.

No local também há academia, pista de cooper, restaurantes, bares, salões, além de quadras de tênis e uma marina que tem capacidade para até 150 embarcações. O serviço de quarto é disponível 24 horas para os clientes.

Atualmente, a diária no hotel é a partir dos R$ 333,00 e chega até os R$ 464,00. As reservas podem ser realizadas diretamente no site do local (https://www.marinapark.com.br/), que direciona para uma nova página, com as datas e valores disponíveis dos quartos.

Marina do Hotel - Foto: Reprodução/Marina Park Hotel/Divulgação/https://www.marinapark.com.br Conheça o hotel luxuoso em que o evento ocorre - Foto: Reprodução/Marina Park Hotel/Divulgação/https://www.marinapark.com.br/Instagram/@farofadagkay Há quartos individuais e duplos no lugar - Foto: Reprodução/Marina Park Hotel/Divulgação/https://www.marinapark.com.br Cama de um dos quartos - Foto: Reprodução/Marina Park Hotel/Divulgação/https://www.marinapark.com.br Local tem vista paradisíaca - Foto: Reprodução/Marina Park Hotel/Divulgação/https://www.marinapark.com.br Um dos quartos do hotel - Foto: Reprodução/Marina Park Hotel/Divulgação/https://www.marinapark.com.br Vista de cima do local - Foto: Reprodução/Marina Park Hotel/Divulgação/https://www.marinapark.com.br Espaço de um dos restaurantes do local - - Foto: Reprodução/Marina Park Hotel/Divulgação/https://www.marinapark.com.br Quarto no hotel em que é realizado o evento - Foto: Reprodução/Marina Park Hotel/Divulgação/https://www.marinapark.com.br Anterior 1 De 9 Próximo

Tem como comprar ingresso para a Farofa?

Não é possível comprar ingressos para participar da Farofa da Gkay. A lista de convidados é selecionada pela influenciadora que comanda tudo e depois convites especiais são enviados para os escolhidos. O evento conta apenas com a presença de famosos e não é um encontro de fãs e celebridades.

Este ano, o convite foi recebido pelos convidados em sacos de lixo e gerou muitos comentários na internet pela peculiaridade. Cerca de 1 mês antes do primeiro dia de evento, alguns famosos já revelavam nas redes sociais o recebimento de seus convites.

O evento está rolando desde segunda-feira (5):

Programação e como assistir?

A Farofa da Gkay conta com uma série de apresentações de cantores famosos. Com a popularidade do evento cada vez maior, agora é possível acompanhar a transmissão de tudo pelo canal Multishow.

A transmissão começa às 22h00 e pode ser acompanhada por quem tem o canal em seu pacote de TV por assinatura ou quem é cliente do plano Globoplay+Canais ao vivo da plataforma streaming.

TV a cabo (Multishow)

Claro TV - 42 e 542 (HD)

Net – 42 e 542 (HD)

Oi TV – 42 e 542 (HD)

SKY – 42 e 442 (HD)

Vivo – 42 e 822 (HD)

Globoplay+canais ao vivo

Valor mensal: R$ 49,90

Valor anual: 12x R$ 42,90 - Total de R$ 514,80

Programação

Na segunda-feira (5), primeiro dia de evento, se apresentaram Pedro Sampaio, Pabllo Vittar e Luísa Sonza. Nos próximos dias, os convidados da festa também vão prestigiar a presença de Matuê, Léo Santana, Wesley Safadão, entre outros.

Terça-feira, 6 de dezembro

Matuê

Léo Santana

Wesley Safadão

Quarta-feira, 7 de dezembro

Simone Mendes

Anitta + convidados

Ivete Sangalo

