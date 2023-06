Fotos de Stênio Garcia jovem: o antes e depois do ator de 91 anos

Hoje com 91 anos de idade, o ator Stênio Garcia passou por uma harmonização facial e viralizou com o novo formato d0 rosto no dia 13 de junho. Isso porque, o rosto ficou sem rugas, mas bem diferente do que o público está acostumado a ver nas telinhas - onde ele surgiu ainda na década de 1960. Com tantas mudanças, resgatamos fotos do artista na juventude, desde a TV Tupi, até dias antes de passar pelo procedimento.

Veja o antes e depois Stênio Garcia

As primeiras fotos de de Stênio Garcia na televisão mostram o ator em O Terceiro Pecado (1968), como o personagem Tomás, da TV Excelsior, aos 36 anos de idade. A novela era de Ivani Ribeiro e serviu de inspiração para a história de O Sexo dos Anjos algumas décadas depois.

De volta a Tupi, em 1971 ele atuou em Hospital como o personagem Maurício. Foi só em 1973, aos 41 anos de idade, que ele estreou na TV Globo, com a produção Cavalo de Aço. Na trama de Walther Negrão, que mostrava o desejo de vingança do maquinista Rodrigo (Tarcísio Meira) contra o latifundiário Max (Ziembinski), Stênio Garcia viveu o personagem Brucutu.

A carreira continuou e Stênio Garcia então participou de várias produções, como O Semideus (1973) Gabriela (1975), Kika e Xuxu (1978), Feijão Maravilha (1979), Elas por Elas (1982), Corpo a Corpo (1984), Hipertensão (1986), Selva de Pedra (1986), O Sexo dos Anjos (1989), Que Rei Sou Eu? (1989), Rainha da Sucata (1999), Meu Bem, Meu Mal (1990 - 1991), O Rei do Gado (1996) e muitos outros.

Nos anos 2000, o ator se destacou bastante em O Clone (2001 - 2001) como o Ali El Adib, tio de Jade (Giovanna Antonelli) e também em obras como a série Carga Pesada (2003 - 2007) e as novelas Duas Caras (2007 - 2008), Caminho das Índias (2009), A Vida da Gente (2011) e Salve Jorge (2012).

A última novela de Stênio Garcia foi Deus Salve o Rei, de 2018, em que fez uma participação como o inquisidor Bartolomeu. Ele estava com 86 anos de idade na época.

As imagens mais recentes de Stênio Garcia foram divulgadas no dia 13 de junho de 2023, e mostram o ex-ator global após uma harmonização facial. Ele passou por um preenchimento de malar, boca, mandíbula e na sobrancelha preenchida com Botox. A transformação também incluiu procedimentos com laser para reduzir as rugas da pele e estimular o colágeno.

