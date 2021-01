Sessão da tarde de hoje (15/01) Globo exibe o filme ‘Miss Simpatia’

Nesta sexta-feira (15), a TV Globo vai exibir uma das comédias de maior sucesso no Brasil. Na Sessão da Tarde de hoje, o público poderá se divertir com o longa “Miss Simpatia“, estrelado por Sandra Bullock e que vai agitar a sua tarde de sexta. Com direção de Donald Petrie, o longa tem duração de 1h 50min e vai ao ar a partir das 15h (horário de Brasília).

Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje?

Lançado em 2000 nos EUA e 2001 no Brasil, o filme conta a história de uma masculinizada agente do FBI que precisa se disfarçar para participar de um concurso de Miss Estados Unidos, tudo para conseguir capturar um terrorista, que pretende explodir uma bomba durante o concurso.

Sobre o filme: Durante toda a sua vida, Gracie Hart sonhou em seguir os passos de sua mãe, Emily, uma dedicada agente do FBI que morreu em serviço. Porém, o temperamento agressivo de Gracie sempre lhe trouxe problemas no FBI, fazendo com que ela tenha um único amigo, seu parceiro Eric Matthews. Quando chega ao FBI a informação de que um grupo terrorista pretende explodir uma bomba durante o concurso de Miss Estados Unidos, logo se decide infiltrar uma agente no concurso, para poder acompanhar de perto os passos dos terroristas. Infelizmente, a única agente disponível é exatamente Gracie Hart, que não gosta nem um pouco da história de ter que se tornar uma miss de uma hora para outra. Para ajudá-la na transformação, o FBI contrata o experiente Victor Malling, um consultor obsessivo que deve transformar a agressiva Gracie em uma glamourosa candidata a miss, para que ela possa se infiltrar no concurso e descobrir os planos dos terroristas.

Ficha técnica do filme da sessão da tarde de hoje:

Título Original: Miss Congeniality

Dubladores: Gracie Hart: Sheila Dorfman/ Eric Matthews: Ricardo Schnetzer/ Victor Melling: Marcio Seixas/ Kathy Morningside: Sumara Louise/ Stan Fields: Lauro Fabiano

Direção: Donald Petrie

Nacionalidade: Australiana, americana

Gênero: Comédia

Elenco:

Sandra Bullock: Gracie Hart (Gracie Lou Freebush, Miss Nova Jersey)

Mary Ashleigh Green: Young Gracie

Benjamin Bratt: Eric Matthews

Ernie Hudson: Chefe Harold MacDonald

William Shatner: Stan Fields

Michael Caine: Victor Melling

Candice Bergen: Kathy Morningside

Heather Burns: Cheryl Frasier, Miss Rhode Island

Steve Monroe: Frank Tobin/Morningside

John DiResta: Agente Clonsky

Wendy Raquel Robinson: Leslie Davis, Miss California

Deirdre Quinn: Mary Jo Wright, Miss Texas

Melissa De Sousa: Karen Krantz, Miss New York

Asia De Marcos: Alana Krewson, Miss Hawaii

Jennifer Gareis: Tina, namorada da Miss New York

Cody Linley: menino difícil no flashback

LeeAnne Locken: Kelly Beth Kelly, Miss Nebraska

Confira o trailer do longa Miss Simpatia:

Que horas começa o filme na Globo?

As exibições dos filmes da Sessão da Tarde sempre começam após o Jornal Hoje. Para assistir a comédia Miss Simpatia, estrelado pela atriz Sandra Bullock com direção de Donald Petrie, é só se conectar no canal da TV Globo a partir das 15h (horário de Brasília).

O que tem a seguir?

Depois da comédia da sessão da tarde de hoje, a TV Globo exibi o ‘Vale a Pena Ver de Novo’, com a telenovela: ‘Laços de Família’ a partir das 16h45min. Sobre a novela: Sucesso de Manoel Carlos, ‘Laços de Família’ conduz uma crônica urbana que discute as relações humanas, especialmente entre pais e filhos, e é movida pelo amor incondicional de Helena pela filha Camila.

