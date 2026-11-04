Janaína Barbosa do TV Fama era casada e tinha filhos? Saiba detalhes da vida pessoal da artista

Janaína Barbosa do TV Fama era casada e tinha filhos? Saiba detalhes da vida pessoal da artista

A morte da atriz e ex-apresentadora Janaína Barbosa, aos 48 anos, também trouxe atenção para a história pessoal da artista. Conhecida por comandar o programa TV Fama, da RedeTV!, ela deixa dois filhos.

Longe da televisão nos últimos anos, Janaína mantinha uma vida mais discreta e distante da exposição que marcou o início de sua carreira. A família era parte importante de sua rotina, segundo informações divulgadas após sua morte.

Janaína Barbosa era casada?

Janaína teve dois relacionamentos que ganharam espaço na imprensa de celebridades. Um deles foi com o apresentador Otávio Mesquita. Os dois começaram a namorar em 2001 e se casaram em 2002.

A relação passou por momentos de separação e reconciliação. Em 2006, o casal chegou a ficar separado, mas reatou em dezembro daquele ano. O casamento terminou oficialmente em 2007.

Anos depois, a apresentadora iniciou uma nova fase na vida pessoal ao se casar com o empresário Felipe Faria, em novembro de 2010. A cerimônia aconteceu na Ilha de Comandatuba, na Bahia.

Da união nasceram Bernardo e Frederico. O filho mais velho nasceu em 2011, enquanto o caçula veio ao mundo em 2017. Felipe é neto de Aloysio de Andrade Faria, fundador do Banco Alfa.

Como foi a carreira de Janaína Barbosa?

Janaína ganhou reconhecimento nacional ao dividir a apresentação do TV Fama com Nelson Rubens. A atração da RedeTV! acompanhava a rotina dos famosos, eventos e bastidores do entretenimento.

Além do trabalho como apresentadora, ela também atuou na televisão. Em 2008, participou da série Casos e Acasos, exibida pela TV Globo.

Nos últimos anos, Janaína se manteve afastada dos holofotes e passou a preservar a intimidade familiar.

A morte ocorreu na terça-feira (3), e a notícia foi confirmada por Otávio Mesquita nesta quarta-feira (4). Até o momento, a causa do falecimento não foi divulgada.