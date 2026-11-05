Morre cachorrinha de Ana Maria Braga; Paçoca tinha 13 anos

A apresentadora Ana Maria Braga anunciou a morte de sua cachorrinha Paçoca, após mais de 13 anos de convivência. A comunicadora compartilhou uma homenagem nas redes sociais nesta quinta-feira (5), na qual relembrou a importância da pet em diferentes momentos de sua vida, inclusive nos mais difíceis.

Mensagem de Ana Maria Braga sobre a morte de Paçoca

Em um texto emocionante, Ana Maria falou sobre o vínculo com a cadela e destacou que, muitas vezes, a companhia de Paçoca foi seu apoio nos dias complicados. A apresentadora também descreveu a cachorrinha como um anjo da guarda. Na íntegra, a apresentadora escreveu:

“A nossa Paçoca nos deu tchau. Se despedir de quem a gente ama é sempre muito difícil. Ainda mais quando se trata de um amor tão incondicional. Foram mais de 13 anos de companhia. Ela esteve comigo em momentos emblemáticos e também nos mais difíceis da minha vida. Muitas vezes, mesmo sem saber, foi meu suporte, meu esteio, meu motivo para levantar e sorrir em dias em que tudo parecia mais difícil. Eu acredito que os cães são anjos que Deus nos manda aqui para a Terra. E saibam que a Paçoca foi meu anjo da guarda por muito tempo. Descanse em paz, minha amiga.

Vou te amar para sempre!”

A publicação recebeu mensagens de carinho de seguidores e admiradores da apresentadora, que se solidarizaram com o momento de despedida. A declaração de Ana Maria também emocionou internautas pela maneira como descreveu a relação de afeto e companheirismo construída ao longo de mais de uma década.