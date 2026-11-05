Celebridades

Morre cachorrinha de Ana Maria Braga; Paçoca tinha 13 anos

Ana Maria Braga lamenta morte de cachorrinha Paçoca: ‘Esteve comigo nos momentos mais difíceis da minha vida’

Escrito por Anny Malagolini
ana maria braga cachorro
Foto: redes sociais
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

A apresentadora Ana Maria Braga anunciou a morte de sua cachorrinha Paçoca, após mais de 13 anos de convivência. A comunicadora compartilhou uma homenagem nas redes sociais nesta quinta-feira (5), na qual relembrou a importância da pet em diferentes momentos de sua vida, inclusive nos mais difíceis.

Mensagem de Ana Maria Braga sobre a morte de Paçoca

Em um texto emocionante, Ana Maria falou sobre o vínculo com a cadela e destacou que, muitas vezes, a companhia de Paçoca foi seu apoio nos dias complicados. A apresentadora também descreveu a cachorrinha como um anjo da guarda. Na íntegra, a apresentadora escreveu:

“A nossa Paçoca nos deu tchau. Se despedir de quem a gente ama é sempre muito difícil. Ainda mais quando se trata de um amor tão incondicional.

Foram mais de 13 anos de companhia. Ela esteve comigo em momentos emblemáticos e também nos mais difíceis da minha vida. Muitas vezes, mesmo sem saber, foi meu suporte, meu esteio, meu motivo para levantar e sorrir em dias em que tudo parecia mais difícil.

Eu acredito que os cães são anjos que Deus nos manda aqui para a Terra. E saibam que a Paçoca foi meu anjo da guarda por muito tempo.

Descanse em paz, minha amiga.
Vou te amar para sempre!”

A publicação recebeu mensagens de carinho de seguidores e admiradores da apresentadora, que se solidarizaram com o momento de despedida. A declaração de Ana Maria também emocionou internautas pela maneira como descreveu a relação de afeto e companheirismo construída ao longo de mais de uma década.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também

Janaína Barbosa filhos

Janaína Barbosa do TV Fama era casada e tinha filhos? Saiba detalhes da vida pessoal da artista

Marina Ruy Barbosa e Luma Costa

Entenda por que Luma Costa e Marina Ruy Barbosa brigaram

Mariah Carey descongela

Mariah Carey descongela e anuncia chegada do Natal; veja o vídeo que viralizou

Sasha grávida aos 28 anos de idade

Sasha Meneghel está grávida aos 28 anos e Xuxa será avó pela primeira vez

Onde assistir ao show do BTS no Brasil

Onde assistir ao show do BTS hoje em SP? Veja horários e transmissão

Angélica declara voto em Lula

Angélica declara voto em Lula igual a mãe de Luciano Huck

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes