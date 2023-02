Quantos anos tem Vera Fischer hoje; veja ela no início da carreira

Vera Fischer é uma das mais renomadas atrizes da telenovela brasileira. Com 71 anos, ela continua a ser admirada por sua beleza e talento, e é considerada uma verdadeira lenda da televisão nacional. Por isso, reunimos os grandes papeis da artista e mostramos uma linha do tempo de sua trajetória.

Linha do tempo da carreira de Vera Fischer

Ano de 1969 - A carreira de artista começou no mundo da beleza, quando ela participou do Miss Brasil em 1969. Ela saiu da competição vencedora e já começou a se consagrar como uma musa.

Ano de 1977 - Sua primeira novela foi Espelho Mágico, na TV Globo, em 1977. Ela tinha 25 anos quando o folhetim estreou e fez aniversário quando a trama de Lauro César Muniz já estava perto de terminar nas telinhas. Sua personagem era Diana Queiroz, nome artístico de Viridiana Queiroz, uma ex-miss Brasil e atriz de pornochanchada que tinha como meta mudar o rumo de sua carreira.

Ano de 1978 - Em seguida, de acordo com sua ficha no banco de dados internacional IMDB, Vera Fischer já engatou mais uma novela, Sinal de Alerta, de Dias Gomes e Walter George Durst, em que interpretou Sula Montenegro.

Ano de 1987 -Vera Fisher seguiu se dividindo entre novelas, séries e filmes, e em 1987 brilhou como Jocasta, seu papel na novela Mandala , um divisor de águas na vida da atriz.

Anos 90 - a atriz esteve no protagonismo da minissérie de Gloria Perez Desejo (1990) e emocionou o público em O Rei do Gado (1996) como uma Mezenga. Ela também trabalhou em Pecado Capital (1998 ) e O Belo e as Feras (1999).

Anos 2000: na virada do século, Vera Fisher ganhou sua Helena de Manoel Carlos em Laços de Família. Depois, ela emendou mais um sucesso, a novela O Clone (2001 - 2002), em que vivia Yvete.

Depois, Vera Fischer esteve em mais novelas famosas, Senhora do Destino (2004), América (2005), Duas Caras (2008), Caminho das Índias (2009), Insensato Coração (2011) e Salve Jorge (2012 - 2013).

O último folhetim da atriz até agora foi Espelho da Vida (2018), em que viveu Carmo. Porém, ela não esteve parada durante os últimos tempos, pois trabalhou nos filmes Me Tira da Mira (2022) e Um Natal Cheio de Graça (2022), além de peças de teatro.

Filhos da atriz

A atriz Vera Fischer tem dois filhos: Gabriel e Rafaela. O jovem é o filho mais novo da atriz, fruto do relacionamento da atriz com Felipe Camargo. Ele tem 30 anos e é youtuber e artista.

Ele tem um canal no Youtube intitulado Poente Contente com mais de 5 mil seguidores e se declara na bio do Instagram como um "amante de games, animação e música".

Já a filha mais velha da famosa, Rafaela Fischer, tem 43 anos de idade. Em alguns cliques raros, a herdeira aparece em fotos no Instagram da mãe, mas a atriz não marca na imagem nenhuma conta que seja da filha.

