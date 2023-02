Programação de novelas do Viva em fevereiro e o que vem por aí em 2023

Em fevereiro de 2023, as novelas do Viva não ganharão novidades e a programação permanecerá a mesma. No entanto, isso não significa que não há o que assistir. Muitas produções estão em exibição no canal no momento e diversificam os gêneros para agradar o gosto do público. Porém, muito em breve uma das atuais atrações do canal irá terminar para dar espaço a um folhetim clássico de Aguinaldo Silva.

Novelas do Viva em exibição durante o mês de fevereiro

Entre as novelas do Viva do mês de fevereiro está Malhação 1998, uma das adições mais recentes à programação. O folhetim chegou no começo de janeiro ao canal e ainda tem um longo caminho pela frente. Sua xará Malhação 2010 também está em exibição e começou um pouco antes, no começo de dezembro de 2022.

Outras produções estão há mais tempo nas telinhas e permanecem nos próximos meses, como Coração de Estudante e Bambolê. Já Caminho das Índias já entra em reta final e começa a se despedir do público.

Malhação - 1998

Malhação 1998 entrou entre as novelas do Viva para substituir Malhação 1997. Ela é exibida na faixa das 16h15 de segunda a sexta, com reprises às 02h00 e 10h45.

A trama tem como protagonistas Rodrigo Faro, que vive Bruno, e Cassia Linhares, que interpreta alice. O casal vive um romance que encontra muitos obstáculos para acontecer.

Malhação - 2010

Malhação 2010 estreou na programação do canal Viva em 5 de dezembro do ano passado e traz os jovens Pedro (Bruno Gissoni) e Catarina (Daniela Carvalho), que estudam no mesmo colégio, mas tem vidas totalmente diferentes. Ele é morador da periferia e bolsista, já ela é de classe média e moira em um bairro nobre do Rio de Janeiro.

Coração de Estudante

Coração de Estudante está na grade do canal desde novembro, quando subtituiu O Beijo do Vampiro. A trama segue o professor biologia Edu (Fábio Assunção), que é noivo de Amelinha (Adriana Esteves), mas acaba se apaixonando por Clara (Helena Ranaldi) quando se muda para a cidade Novas Alianças.

Caminho das Índias

Caminho das Índias está prestes a acabar. O folhetim da faixa das 13h30 do canal conta a história amorosa entre Maya, Raj e Bahuan. A personagem de Juliana Paes tem um caso com o de Marcio Garcia, mas tudo dá errado para o casal e ela acaba se casando com outro homem, vivido por Rodrigo Lombardi.

Bambolê

Bambolê chegou ao Viva no final de novembro do ano passado. A trama tem Susana Vieira e Cláudio Marzo entre os papéis principais. Ele é Álvaro, viúvo, pai de três garotas que tem a megera da cunhada se envolvendo na forma que cria as meninas. Ela é uma mulher desquitada e com filhos que conquista o coração de Álvaro, mas encontra obstáculos por causa de sua situação.

Força de um Desejo

Força de um Desejo está na grade do canal Viva já há algum tempo. O folhetim de Gilberto Braga e Alcides Nogueira estreou em outubro de 2022 e entrou no lugar de Alma Gêmea na faixa das 15h30.

Na trama, o protagonista Inácio, papel de Assunção, é filho do poderoso barão Henrique Sobral (Reginaldo Faria) e acaba se envolvendo com Ester (Malu Mader), dona do bordel mais famoso da Corte.

Próximas estreias no canal Viva

Duas estreias marcantes já foram confirmadas para os próximos meses. Ao DCI, a assessoria do canal Viva informou que Senhora do Destino substitui Caminho das Índias a partir de março, e Corpo Dourado entra no programação em junho no lugar de Coração de Estudante. Os dias exatos das estreias ainda não foram revelados.

Senhora do Destino

Senhora do Destino (2004 - 2005) é um dos maiores sucessos da carreira de Susana Vieira, que vive a batalhadora Maria do Carmo. Na juventude, ela foi abandonada pelo marido com os filhos. Ela viajou para o Rio de Janeiro com as crianças, mas foi vítima de um terrível crime, o sequestro de sua caçula Isabel (Carolina Dieckmann) pelas mãos da terrível Nazaré (Renata Sorrah).

Durante anos ela procurou pela menina, mas não a achou. Até que o destino das duas está prestes a se cruzar novamente agora que ele á uma bem sucedida dona de loja.

Corpo Dourado

Corpo Dourado é obra de Antonio Calmon e foi lançada em 1998. A trama tem Cristiana Oliveira, a Juma da versão de 1990 de Pantanal, como a protagonista Selena. A trama se passa durante as aventuras da moça nas férias de verão, quando a vaqueira conhece seu aguardado príncipe encantado.

