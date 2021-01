Justin Timberlake fala do nascimento do segundo filho com Jessica Biel

Justin Timberlake, de 39 anos, falou pela primeira vez sobre o nascimento do seu segundo filho, fruto do casamento com a atriz e modelo norte-americana Jessica Biel, de 38 anos. Durante uma entrevista ao The Ellen DeGeneres Show, que vai ao ar na segunda-feira (18), o cantor e ator revelou o nome do bebê e falou sobre a experiência de ser pai de dois meninos.

Justin Timberlake revela nome do filho

Durante uma entrevista com a apresentadora Ellen DeGeneres, o cantor falou pela primeira vez sobre o nascimento do bebê, chamado Phineas, cuja gestação foi mantida em segredo. “Ele é incrível e tão fofo. Ninguém está dormindo”, brincou Timberlake. “Mas estamos emocionados. Estamos emocionados e não poderíamos estar mais felizes. Muito gratos”, disse. O casal, que oficializou a união em 2012, deu as boas-vindas ao primeiro filho, Silas, em abril de 2015.

A comediante do talk show estava entre os poucos amigos do casal que sabiam da gravidez. “Acho que estávamos no FaceTime e você disse, ‘Ei, quer saber um segredo?’ e então Jéssica entrou e você colocou a mão na barriga dela. Você disse, ‘Vou ter outro filho!'”. Quando questionado sobre como é ser pai de duas crianças, Justin Timberlake brincou: “Não nos vemos mais”. E acrescentou: “É ótimo. Silas está super animado”.

Segundo fontes do Daily Mail, Jessica deu à luz no início da semana depois de manter a gestação completamente longe dos holofotes. Eles estariam em isolamento social em Big Sky, no estado de Montana, nos EUA, durante a pandemia do novo coronavírus.

Veja o vídeo:

.@JTimberlake told me the name of his new baby! Don’t miss the full interview on my show tomorrow. pic.twitter.com/grBQ9sls0S — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 18, 2021

Ainda durante a entrevista, que vai ao ar nesta segunda, Justin Timberlake revelou um dos gostos do filho primogênito. Segundo ele, Silas está gostando mais de videogames e também de golfe, assim como o pai. “Ele gosta de golfe, mas não estou pressionando. Eu quero que ele goste, se ele gostar. Ele é rápido e ativo, então ele é muito bom no tênis”.

Vida pessoal em segredo?

Justin Timberlake e Jessica Biel costumam manter a vida pessoal afastada das redes sociais. Mesmo com algumas publicações onde aparecem em momentos em família, os dois pombinhos já demonstraram que não gostam de exibir tudo para os fãs e seguidores. Tão discretos quanto à vida pessoal, os dois optaram por manter a gestação do segundo filho longe dos holofotes. Foram meses de especulação, após finalmente o cantor confirmar que ele a esposa tivera mais um filho.

